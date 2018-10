Expoziţii pregătite de Muzeul de Mineralogie

Muzeul Judeţean de Mineralogie “Victor Gorduza” din Baia Mare se află într-o continuă dezvoltare. Recent, o delegaţie formată din patru persoane, respectiv directorul instituţiei şi trei muzeografi, a fost prezentă la cea de-a II-a ediţie a Seminarului Internaţional „Museums meet museums”, în organizarea Reţelei Naţionale a Muzeelor din România.

Sub sloganul „One dream, one vision, one museum” – „Un vis, o viziune, un muzeu”, tematica din acest an s-a axat pe conceptul de leadership în muzee, exemple de bune practici în fondarea, conducerea şi inovarea de muzee. În cadrul evenimentului, au fost susţinute diferite prelegeri despre managementul muzeal, despre noi abordări şi noi modalităţi de implicare a publicului în viaţa muzeului şi ce se poate face pentru ca muzeele să devină relevante din punct de vedere social.

În plus, reprezentanţii muzeului băimărean au fost preocupaţi şi de punerea la punct a unor noi expoziţii în colaborare cu muzeul bucureştean. “În ziua anterioară seminarului, delegaţia prezentă în Bucureşti a preluat, pentru a transporta în Baia Mare, de la Muzeul Naţional de Geologie, expoziţia temporară Prelucrarea pietrei – de la meşteşug la artă. De asemenea, au fost purtate discuţii cu reprezentanţi ai partenerilor noştri – Institutul Geologic al României, Universitatea din Bucureşti, Societatea Geologică a României – pentru implementarea proiectelor: Expoziţia temporară Minerale şi asociaţii minerale din România şi Săptămâna Geologiei”, a precizat directorul Muzeului Judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” din Baia Mare, Ioan Denuţ.