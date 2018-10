În Baia Mare – Prima ediţie a unui festival-concurs pentru corurile de parohie

Catedrala Episcopală “Sfânta Treime” din Baia Mare va fi “împodobită” în 20 octombrie, de la ora 14, de glasurile mai multor coruri care se vor întrece în talent şi virtuozitatea interpretării. Mai exact, în 20 octombrie, de la ora 14, la Catedrala Episcopală “Sfânta Treime” din Baia Mare, va avea loc prima ediţie a Festivalului – concurs “Doxologia – Sus inima, române”. Evenimentul are loc în contextul Centenarului Marii Uniri, dar este menit să marcheze şi 15 ani de existenţă pe care îi aniversează corala “Doxologia” a Catedralei Episcopale “Sfânta Treime” din Baia Mare, dirijor. prof. dr. Cosmin Lauran.

Ideea înfiinţării unui astfel de festival îi aparţine chiar dirijorului coralei “Doxologia”, Cosmin Lauran. El relatează că a avut această idee de mai mulţi ani. De pe vremea când dirija corul parohiei Bisericii Ortodoxe din Tămaia, s-a gândit că ar fi interesant să fie organizată o competiţie pentru corurile parohiale. Gândul său se va concretiza în 20 octombrie, când va avea loc concursul propriu-zis. Va fi o competiţie a corurilor din Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului.

La Preselecţie s-au înscris 13 coruri, dar în finală au rămas 7 coruri. Doar unul este din afara eparhiei Maramureşului şi Sătmarului, respectiv din Cluj. În rest este vorba despre coruri de parohii de la diferite biserici din Maramureş şi Satu Mare, respectiv: Corala Catedralei „Adormirea Maicii Domnului” – Baia Mare (Maramureş), Corul „Voci mănăşturene” – Copalnic Mănăştur ((Maramureş), Corala „Diaconia” – Floreşti (Cluj), Corul Parohiei din Recea (Maramureş), Corul „Solemnis” – Satu Mare (Satu Mare), Corul Parohiei numărul 1 – Seini (Maramureş), Corul „Buna Vestire” – Sighetu Marmaţiei (Maramureş).

Din juriul competiţiei vor face parte: prof. univ. dr. Cornel Groza de la Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, preşedintele comisiei, prof. univ. dr. Gheorghe Neacşu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Piteşti şi prof.dr. Ioan Marius Popa, directorul Festivalului Coral din Orăştie, acolo unde, anul trecut, corala “Doxologia” a obţinut locul I.

Tema festivalului a fost aleasă în concordanţă cu semnificaţia istorică a acestui an, “Sus inima, române”. Tocmai de aceea, corurile participante în festival vor interpreta şi o melodie patriotică.

La actuala ediţie, corala “Doxologia” nu va intra în concurs, dar va avea diferite momente surpriză pentru public. Va cânta în deschiderea festivalului. În plus, îşi va lansa primul CD intitulat “Sus inima, creştine!”. Cosmin Lauran precizează că este un CD de pricesne şi muzică laică. Tot în cadrul evenimentului, înainte de anunţarea premiilor, cei prezenţi vor putea urmări un film documentar dedicat coralei, realizat de preotul Paul Palencsar.

“În anul 2003, din încredinţarea Preasfinţitului Părinte Iustin, apărea corala Doxologia a Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, din Baia Mare. A urmat o muncă asiduă, timp de şase luni, cu câte trei repetiţii pe săptămână. Majoritatea membrilor corului nu aveau pregătire muzicală, ci doar imensă dragoste de cânt. Răsplata şi recunoaşterea sacrificiului au venit în anii următori, sub forma succeselor naţionale şi internaţionale, alături de dirijorii Petrică Covaciu şi Cosmin Lauran. Astăzi, corala Doxologia a devenit un reper în peisajul muzicii corale din Maramureş, fiind prezentă atât în spaţiul liturgic, cât şi pe scene laice. Anul 2018 confirmă 15 ani de Doxologia, context în care vă invit să vizionaţi filmul documentar „Doxologia, glas de rugăciune”, o sumă a celor 15 ani de cânt, emoţii şi amintiri”, relatează realizatorul filmului, Paul Palencsar.

Organizatorii au pregătit pe lângă premiile oferite participanţilor în concurs şi diplome de apreciere pentru întreaga activitate muzicală. Iniţiatorul acestui festival, Cosmin Lauran, speră că publicul va fi dornic de un astfel de eveniment muzical. “Publicul din Baia Mare apreciază muzica corală. Multă lume vine duminica la biserică pentru a asculta corul, ceea ce înseamnă că le place acest gen muzical”, a menţionat Cosmin Lauran.

Festivalul–concurs “Doxologia – Sus inima, române” este organizat de Asociaţia Corală „Doxologia” – Baia Mare, în colaborare cu Episcopia Maramureşului şi Sătmarului şi Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, cu sprijinul financiar al Consiliul Judeţean Maramureş.