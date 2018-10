În deplasare, la CSM Târgu Mureş

Singura reprezentantă a Maramureşului în prima divizie, CSM Sighetu Marmaţiei, joacă în etapa a doua a Grupei C la CSM Târgu Mureş, partidă ce va avea loc duminică, 14 octombrie, cu începere de la ora 17.00. Plecaţi cu dreptul în noua stagiune, 101-62 cu CS Universitatea Cluj-Napoca, sighetenii vor să profite de forma bună şi să contabilizeze a doua victorie la rînd în campionat. Nu îi va fi uşor formaţiei antrenate de Emil Kosztelnik, şi adversarul maramureşenilor de mîine debutînd tot cu un succes, 93-88 cu CSM Phoenix CSU Galaţi. CSM are un moral excelent înaintea deplasării de la Tg. Mureş, în urma celor două victorii din partidele oficiale, una în Cupa României, respectiv în campionat. De menţionat faptul că CSM Sighetu Marmaţiei este calificat în turul secund al Cupei României, unde va întîlni, într-o dublă manşă, pe CS Cuza Sport Brăila, formaţie ce face parte din grupa valorică B.

Programul etapei 2 • Grupa A: Dinamo Bucureşti – SCMU Craiova; Steaua Bucureşti – CSM CSU Oradea; SCM Timişoara – U Banca Transilvania Cluj-Napoca; BC CSU Sibiu – BCMU FC Argeş Piteşti. • Grupa B: CS Cuza Sport Brăila – CSO Voluntari; ABC Athletic Constanţa – CS Municipal Mediaş. • Grupa C: CS Rapid Bucureşti – ACS Târgu Jiu; CS Universitatea Cluj-Napoca – CS Agronomia Bucureşti; CN Aurel Vlaicu Bucureşti – CSM 2007 Focşani; CSM Târgu Mureş – CSM Sighetu Marmaţiei; CSM Phoenix CSU Galaţi – CSM VSKC Miercurea Ciuc.