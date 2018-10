Învățământul românesc, povară pe umerii părinților

Dreptul la învățătură este garantat de Constituție în România și este gratuit. Cu toate acestea, educația unui copil este de multe ori o povară mult prea grea pentru părinți. Manualele care lipsesc, dar care sunt pretinse de dascăli, materiale auxiliare și multe alte materiale didactice necesare procesului educațional sunt costuri pe umerii părinților.

La începutul acestui an școlar, Ministerul Educației Naționale nu a fost în stare să pună pe băncile elevilor manuale corecte și la timp, iar profesorii recurg la aceleași auxiliare, care sunt și costisitoare și doar înlocuitor pentru manuale. Părinții sunt nevoiți să cumpere tot ce este necesar pentru școlarizarea „gratuită”. Sumele cheltuite pentru a acoperi ceea ce statul ar trebui să ofere, ar putea fi folosite pentru suplimentarea unor modele și proceduri educative necesare dezvoltării armonioase a elevilor.

Este dovada certă că învățământul din România nu are nimic gratuit. Sumele alocate de Statul Român pentru Educație nu sunt în concordanță cu nevoile reale. Cea mai mică sumă alocată Educației din Uniunea Europeană revine elevilor români deși aceștia, oriunde în lume, sunt apreciați aducând României premii și medalii.

Părinții fac eforturi financiare pe parcursul întregului an școlar ca să mențină nivelul de pregătire impus.

Unde este gratuitatea? Toți guvernanții cunosc și s-au confruntat cu aceste probleme din învățământul românesc și totuși nu fac nimic! Gratuitatea este doar pe hârtie, este scrisă negru pe alb în Constituția României și în Legea Învățământului aflată în vigoare. Se încalcă voit, cu bună știință, o lege fundamentală, un drept înnăscut al copiilor români. Oare cineva va răspunde?

Educația, la fel ca și Sănătatea sunt două componente vitale ale societății care ar trebui să amprenteze bugetul României. Dacă vrem să avem o țară cu oameni sănătoși și bine pregătiți profesional trebuie să le asigurăm standarde de viață și educație comparabile cu cele ale Uniunii Europene. Nutresc speranța că, într-o zi, un ministru al Educației cu o echipă profesionistă va „resuscita” învățământul românesc și îl va readuce la adevărata lui valoare.

Dr. Viorica Cherecheș,

deputat PNL de Maramureș

