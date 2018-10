Ion Zubaşcu s-a născut pe 18 iunie 1948, la Dragomireşti, Maramureş. A predat vreme de 15 ani limba şi literatură română în Maramureş. Zubaşcu a făcut parte din cenaclul „Flacăra”. Din 1983 a locuit în Bucureşti, unde a lucrat ca ziarist la numeroase publicaţii, printre care se numără Evenimentul zilei şi România liberă. Şi-a încheiat cariera ca redactor la revista Viaţa Românească. A decedat în 29 mai 2011.

Moartea cea mare vine din Asia Mică

Lui Marian Drăghici

Doamne, Dumnezeule mare

ştiu bine că tu eşti un copil mic

care locuieşte în creierul meu

îţi faci scutece calde

din circumvoluţiunile lui moi

şi eu am turnat peste tine alcool deşi am ştiut de la naştere

că moartea cea mare va veni din Asia Mică

tu aprinzi în fiecare dimineaţă

filamentele de wolfgang subţire ale neuronilor mei

care îmi luminează ca o lanternă marină subconştientul

şi eu am turnat peste tine alcool ştiind mult prea bine

că moartea cea mare va veni într-o zi din Asia Mică

pe buzele tale gingaşe de sugar la sân am turnat

horincă de creangă din Maramureş cu mărgele amare

peste caliciile atât de fragile de miraculoasă passiflora

am turnat alcoolul tare ca focul

tare ca focul Iadului alcoolul

deşi am ştiut că moartea cea mare va veni mâine din Asia Mică

şi tu te-ai chircit în creierul meu, Dumnezeule

şi mi-ai tras dinăuntru zgârciul materiei mele cenuşii

în crisparea ta tot mai lăuntrică

de pe fundul oceanelor din întunecatul centru astral

al creierului meu tu m-ai tras către tine

şi m-ai implorat prăbuşit pe recile particule elementare

eu sânt Domnul Dumnezeul tău

în genunchi te rog cu toţi morţii mei te rog

nu mai turna peste inima mea vie alcool

moartea cea mare va veni zi şi noapte din Asia Mică.

(Din volumul “Moarte de om. O poveste de viaţă”, de Ion Zubaşcu)