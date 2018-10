Se aprind din nou „Un Milion de Stele”

La Sighetu Marmaţiei, Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare organizează a noua oară evenimentul “Un Milion de Stele”. Organizatorii îi invită pe cetăţenii dornici să facă un bine, să aprindă o candelă în semn de solidaritate faţă de semenii noştri aflaţi în dificultate.

Ţara de origine a acţiunii de solidaritate „Un Milion de Stele” este Franţa. Acţiunea a fost iniţiată de voluntari ai Caritas, care în perioada de Advent al anului 1984, în localitatea Annecy, au colectat donaţii oferind lumânări trecătorilor. În 1997, Caritas Franţa a organizat pentru prima dată la nivel naţional acţiunea intitulată la început „Zece Milioane de Stele”. Popularitatea evenimentului a crescut încontinuu de-a lungul anilor, azi fiind organizat în peste 15 ţări din Europa sub denumirea de „Un Milion de Stele”.

Confederaţia Caritas România s-a alăturat acţiunii începând din 2009. Anul trecut, în 39 de localităţi din ţară, s-au aprins candelele solidarităţii.

Cum se derulează această acţiune? În fiecare an, într-o după-amiază frumoasă de toamnă, localnicii cu sensibilitate socială se adună într-o locaţie centrală din Sighet, unde au posibilitatea de a achiziţiona candele în schimbul unei donaţii, iar apoi aprind candelele în semn de solidaritate pentru semenii noştri aflaţi în nevoie. Din sutele de candele aprinse de sute de participanţi este formată crucea arzândă – sigla Caritas, simbolul iubirii faţă de semenii noştri. „Un Milion de Stele” este an de an o experienţă care încântă ochii şi încălzeşte sufletul, căci oferă oportunitatea de a constata că cel care întâmpină dificultăţi, în comunitatea noastră, nu este niciodată singur.

În acest an, candelele solidarităţii se vor aprinde vineri, 26 octombrie la ora 18, în Parcul Central din Sighetu Marmaţiei. Ca de fiecare dată, membrii Centrului de Zi pentru Vârstnici din Sighet al Organizaţiei Caritas a Diecezei Satu Mare se vor implica în pregătirile şi derularea evenimentului.

Organizatorii îi îndeamnă pe sigheteni să participe în număr cât mai mare la a noua ediţie a acţiunii „Un Milion de Stele” în data de 26 octombrie. Prin donaţiile oferite, cetăţenii sprijină funcţionarea Centrului de Îngrijire la Domiciliu „Sf. Carol” din Sighetu Marmaţiei. (g.m.)