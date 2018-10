Cel mai apreciat arhitect român pe plan mondial, Prof. dr. arh. Dorin Ștefan, invitat de primarul Cătălin Cherecheș să regenereze urbanistic Baia Mare

• Prestigiosul arhitect a radiografiat orașul alături de 40 dintre studenții săi •

Municipiul Baia Mare a fost reper de inspirație pentru 37 dintre studenții din anul V ai Facultății de Arhitectură din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București. Coordonați de prof. dr. arh. Dorin Ștefan, aceștia au prospectat, în cele două zile cât au stat în Baia Mare, situl Cuprom, Colonia Pictorilor, Piața Cetății, zona industrială Sud, zona Baraj-Firiza, Văratec și Blidari. Vizita de studiu a avut drept scop elaborarea de către studenți a unui proiect de regenerare urbană și stabilirea potențialului turistic al Municipiului Baia Mare în vederea declarării de stațiune turistică de interes național.

Ideea proiectului a venit din partea primarului Cătălin Cherecheș, care i-a propus acest parteneriat prestigiosului arhitect Dorin Ștefan. În cadrul proiectului didactic pe care îl vor realiza în urma vizitei în Municipiul Baia Mare, studenții au oportunitatea de a prezenta valorile culturale, urbane și științifice ale municipiului. În baza acestei lucrări, Administrația Publică Locală va elabora documentația necesară pentru dezvoltarea mai multor zone din Municipiul Baia Mare prin accesarea de fonduri europene.

Prof. dr. arh. Dorin Ștefan: „Pentru noi a fost o experiență extraordinară. Și spun asta fără a folosi cuvinte mari. Din punctul de vedere al densității informațiilor culese și al modului în care au fost structurate discuțiile și vizitele de studiu în teren. La fel cum a fost și ospitalitatea și modul în care am fost tratați. Chiar am discutat cu studenții mei, care sunt în anul V și care au multe vizite de studiu în teren. Părerea unanimă a fost a reprezentat cea mai bună și frumoasă experiență a lor. Noi vom începe de săptămâna viitoare să muncim la acest proiect, munca derulându-se pe parcursul a 3 luni. Așadar, sperăm ca la începutul sesiunii, după 20 ianuarie anul viitor, să avem și primele rezultate. Avem deja anumite idei, pe care le dorim surprize pentru băimăreni, deoarece este extrem de important cum vom dimensiona un astfel de spațiu pentru viitorii 10-15 ani. În concluzie, este un teren provocator și tentant!”

Vizita apreciatului arhitect Dorin Ștefan, însoțit de cei 37 de studenți, a început cu scurte prezentări care au avut loc la sediul Administrației Publice Locale a Municipiului Baia Mare, unde au participat primarul Cătălin Cherecheș și arhitectul șef Izabella Morth. Studen­ții s-au arătat interesați de anumite aspecte teoretice privind situația economică, culturală și turistică a zonei pe care urmau să o viziteze. După aceste prezentări, au urmat vizite la situl Cuprom pe un traseu care a cuprins: strada Electrolizei – strada Horea – strada 1Mai și Centrul Istoric din Piața Libertății. Punctul de maxim interes l-a reprezentat oprirea la baza Turnului Combinatului, cea mai înaltă construcție industrială din Europa. Au urmat vizite de lucru în zona Câmpului Tineretului și skatepark-ului de la Stadionul Municipal „Viorel Mateianu”. Ziua a fost încheiată cu o prezentare a Anualei de Artă Baia Mare susținută de Laura Ghinea, președintele Uniunii Artiștilor Plastici Baia Mare. Arhitecții Ștefan Paskucz și Ildiko Mitru au prezentat proiectul de regenerare a Coloniei de Pictură din Baia Mare.

Izabella Morth, arhitect șef al municipiului Baia Mare: „Un parteneriat reușit pentru noi, în urma căruia vom avea mai multe proiecte, puncte de plecare pentru a lua decizii în ceea ce privește viitoarea dezvoltare a Băii Mari. Astfel, vom avea proiecte de regenerare urbană prin care va lua naștere viitorul parc logistic pe zona ce va lega estul cu vestul municipiului nostru prin sud. Pe de altă parte, având în vedere numărul mare de studenți ce au participat în acest parteneriat, ne așteptăm să primim proiecte prin care să dezvoltăm partea de agrement a municipiului prin amenajarea zonei de turism și agrement cu funcțiuni mixte Baraj-Firiza, Văratec și Blidari în vederea declarării de stațiune turistică de interes național a municipiului Baia Mare și a înființării Parcului Național Firiza-Văratec.”

Și ziua de sâmbătă, ultima zi a vizitei, a fost una plină de activități pentru studenții de la Facultatea de Arhitectură. Aceștia au avut discuții cu reprezentanți ai autorității locale despre punctele vizitate în cursul zilei de vineri. Au urmat vizite în Piața Cetății, unde tinerii au rămas impresionați de cel mai premiat proiect al municipalității, după care au fost vizitate zonele industriale din Baia Mare: Italsofa, Aramis, Romplumb. Ziua s-a încheiat cu prezentarea proiectelor de dezvoltare a zonelor de agrement și turism Baraj-Firiza, Văratec și Blidari.

În cadrul vizitei, prof. dr. arh. Dorin Ștefan și cei 37 de studenți au avut o întâlnire fructuoasă și cu reprezentanții care coordonează proiectul Baia Mare – Capitala Tineretului din România.

Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare: “A venit momentul ca noi, băimărenii, să corectăm influențele nefaste asupra orașului din anii de după 1990, să privim chiar și ruinele vechilor platforme industriale ca oportunități pentru viitorul nostru. Să învățăm să valorizăm atât frumusețile naturale din jurul Băii Mari, cât și simbolurile cu care a fost presărată istoria comunității noastre, să recunoaștem ceea ce estetic înseamnă frumos și valoare și să eliminăm amprentele lipsite de gust, de funcționalitate, de emoție, pe care dintr-o ignoranță născută din tumultul unei haotice democrații am uitat să le sancționăm sau să permitem să își facă loc în cetatea noastră.

Împreună, noi, băimărenii, în ultimii ani, am început să remodelăm, să șlefuim și să punem în lumină locuri ale orașului care ne sunt dragi sau pe care le-am descoperit și le-am adus în sufletul nostru: Piața Cetății, Parcul Central, Câmpul Tineretului, Colonia Pictorilor, Parcul Mara, Clubul Phonix, Clădirea Istorică a Colegiului de Arte, Pavilionul Seniorilor din Parcul «Regina Maria», clădirile multor licee, școli sau grădinițe, dar despre acestea și despre multe altele lăsăm viitorul să vorbească.

Azi, am ales să mai urcăm o treaptă în definirea noastră drept comunitate activă, ce își creionează cu atenție și inteligență evoluția, apreciind valorile și făcând, uneori, cu pași curajoși, alteori, cu pași timizi, orașul să renască. Imaginându-ne Baia Mare a anilor 2030, am invitat cel mai galonat arhitect al României, Dorin Ștefan, să ne deschidă ochii și mintea și poate chiar și sufletul și să facem împreună și proiecte, și fapte, redefinind urbanistic și arhitectural, estetic și funcțional, în acord cu ceea ce dorim să însemne dezvoltarea economică și socială Baia Mare.

Aștept cu emoție și nerăbdare să dezbatem împreună cu băimărenii fiecare detaliu și să ne continuăm munca pentru cetatea noastră.”

