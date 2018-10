Sub Cupola istoriei și credinței, în An Centenar, la Desești: Fiii satului, ediția a II-a

Parohia Ortodoxă De­sești și Asociația Culturală „Nichita Stănescu”, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Desești, își propun, ca de sărbătoarea Hramului Bisericii monument UNESCO „Sfânta Parascheva”, 20-21 octombrie 2018, să aibă loc cea de-a II-a ediție a „Fiilor satului”. Manifestare care să aducă împreună deseștenii de pretutindeni. Satele De­sești, Mara și Hărnicești trebuie să se regăsească împreună, în An Centenar.

Locul nașterii ne cheamă, de oriunde am fi răspândiți prin lume. E de datoria celor care s-au născut, au învățat, sau trăiesc în cele trei localități ale comunei Desești să reînvie interesul pentru viața locală și pentru sat, să se apropie mai mult unii de alții, să nu uite trecutul și să se gândească ce lasă generațiilor viitoare.

Din program:

• Sâmbătă, 20 octombrie

Ora 16,30: Conferințele de la Desești. Maramureșul și Marea Unire. Satul maramureșean în An Centenar. Printre conferențiari: prof. dr. Teodor Ardelean, conf. univ. dr. Gheorghe Mihai Bârlea, dr. Gheorghe Todincă, primarii din Băsești, Șișești și Giulești, un triunghi al Marii Uniri de la 1918 – Căminul Cultural.

Ora 19: Concertul Corului de bărbați din Finteușu Mare, dirijor prof. Andrei Dragoș, un cor de-o vârstă cu Unirea – Căminul Cultural

• Duminică, 21 octombrie

Ora 9,30: Slujba Utreniei

Ora 10,30: Sfânta Liturghie

Ora 12,30: Vernisajul Colecției Artă și Solidaritate, 2018 – Căminul Cultural

Ora 16,00: Spectacolul Generațiilor – Coconii din Desești, Feciorii și fetele de pe Mara, Horile, Generația a IV-a, alături de care vor evolua Ansamblul folcloric Mara și Grupul Sigheteanca, din Sighetu Marmației, Măriuca Verdeș și copiii ei din Călinești, Mărenii, din Mara și soliști din cele trei sate ale Deseștiului – Căminul Cultural

Dacă o comunitate nu are tineri și adulți cu dor de țară, care să țină pe umeri viitorul, este pierdută în vâltoarea vremurilor. Sub cupola istoriei și a credinței, împreună, să facem ca „mai târziu” să nu devină „prea târziu”. Sărbătorim, împreună, 100 de ani de istorie adevărată!