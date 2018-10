Au fost finalizate lucrările de modernizare a numeroase artere din Baia Mare

• Viziune şi dinamism în abordarea proiectelor de infrastructură rutieră în municipiu

Primarul Cătălin Cherecheş i-a asigurat pe cetăţeni că un nou mandat la conducerea Primăriei Baia Mare îl va folosi şi pentru modernizarea principalelor artere rutiere din municipiu, asfaltarea şi amenajarea curţilor la unităţile de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal, dar şi finalizarea reabilitării străzilor unde societatea Vital a efectuat lucrări în cadrul proiectului de extindere şi reabilitare a reţelelor de apă şi canalizare. Acest lucru a devenit o realitate, primarul Cătălin Cherecheş îndeplinindu-şi astfel promisiunea făcută băimărenilor. În cursul acestui an, au fost turnate pe străzile municipiului Baia Mare peste 15.000 tone de asfalt, majoritatea acestei cantităţi fiind folosită pentru reabilitarea integrală a unor drumuri principale şi secundare.

În momentul de faţă, mai multe tronsoane rutiere au fost deja reabilitate. Este vorba despre străzile Horea, Griviţei, Matei Basarab, Gheorghe Doja, Bucovinei, Valea Borcutului, Hornului, Ciocârliei, Sebeşului, Iza, Petru Maior, Gheorghe Bilaşcu, Aviatorilor, dar şi curţile Şcolii Generale „Ion Luca Caragiale”, Liceului „George Bariţiu”, Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” şi Grădiniţei Numărul 10. De asemenea, au fost deja supuse reabilitării şi întreţinerii porţiuni importante de pe străzile Crişan, Vasile Alecsandri, Banatului, Macului, Culturii, Hortensiei, Cuza Vodă, Ion Luca Caragiale, Victoriei, Nucului, Iazului, Filaturii, Vasile Lucaciu, Miron Costin, Prunului, Ecoului, Iasomiei şi Aleea Stelei.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Pentru mine este foarte important să abordăm lucrurile cu viziune şi dinamism. Mă interesează foarte mult ca lucrările de infrastructură să nu fie nişte cârpeli, ci să facem lucrări serioase, chiar dacă ele sunt la valori financiare mai ridicate decât lucrările pe care le facem în mod obişnuit provizoriu şi care constatăm, în final, că ne costă mai mult decât lucrările serioase, ample şi consolidate. Din această perspectivă, am intrat într-o nouă logică a abordării lucrărilor de investiţii în municipiul Baia Mare, dar şi a lucrărilor de întreţinere nu doar pentru drumuri, ci şi pentru alte tipuri de lucrări pe care le avem (clădiri, amenajări publice, zone verzi) astfel încât standardul să fie unul ridicat. Am demarat lucrări importante, în mare parte le-am şi finalizat, pe străzile Dragoş Vodă, Cuza Vodă, Gării, întreg cartierul Săsar, Vasile Alecsandri, Bilaşcu-Moldovei, zona Oituz, Rozelor, Ferneziu – Firiza, Valea Borcutului şi toate străzile cu macadam, cu toate detaliile pentru zonele de alei de blocuri, de accese, de parcări, de zone verzi, artere de circulaţie şi pietonale. Am introdus la începutul anului o sumă considerabilă pentru reparaţii de drumuri şi această sumă a fost utilizată până la mijlocul anului. Mai apoi, am venit cu o suplimentare a fondurilor, respectiv cu creşterea bugetului pentru întreţinerea de drumuri astfel încât tot ceea ce înseamnă lucrări începute şi neterminate să fie finalizate”.

Au fost finalizate şi porţiunile de la podurile de pe străzile 8 Martie şi Barajului, curţile interioare ale Şcolii Generale „Dimitrie Cantemir” şi Colegiului de Arte, dar şi parcările de pe străzile Culturii, zona OJT, şi George Coşbuc, zona Atrium.

Începând de săptămâna viitoare, va fi trasat marcajul pe strada Valea Borcutului, urmând să fie finalizate lucrările de reabilitare de pe străzile Mărului, Griviţei, Lazuri, Iza, Zorilor, Cerbului, dar şi zona de la Podul Industriei şi curţile interioare ale Şcolii Generale „Avram Iancu”, Colegiului Tehnic „Transilvania”, Liceului cu Program Sportiv şi al Grădiniţelor Nu­mărul 25 şi 29.

