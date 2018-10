Conferinţa preoţească de toamnă la Negreşti-Oaş

Marţi, 16 octombrie 2018, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a prezidat conferinţa preoţească de toamnă de la Negreşti-Oaş, dedicată Marelui Centenar al Unirii din 1918 de la Alba Iulia, la care participă preoţii din protoieriile Satu Mare, Carei şi Negreşti-Oaş. La conferinţa, care s-a ţinut în măreaţa catedrală din Negreşti-Oaş, a participat şi Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din încredinţarea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, Sfânta Liturghie Arhierească, la care a asistat, a fost oficiată, de la ora 8,00, de Preasfinţitul Părinte Arhiereu-Vicar Timotei Sătmăreanul, înconjurat de un mare sobor de preoţi, din care au făcut parte, printre alţii, Arhim. Dr. Emanuil Rus, stareţul Mănăstirii Bixad, Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, Pr. Florian Mocanu, protopop de Carei, Pr. Marcel Ioan Malanca, protopopul de Oaş, Pr. Gabriel Groza, directorul Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare, alcătuitorul şi susţinătorul referatului pentru conferinţă, Pr. Marian Crainic, proin-protopop de Carei, Protos. Spiridon Belei, de la Mănăstirea Scărişoara Nouă, preoţi din cele trei protopopiate.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de un grup de preoţi din protoierii.

Te-Deum

După Sfânta Liturghie Arhierească, soborul înveşmântat a participat la Te-Deumul de mulţumire pentru binefacerile revărsate asupra ierarhilor şi preoţilor din cele trei protopopiate şi pentru buna reuşită a lucrărilor conferinţei, oficiat de Preasfinţitul Părinte Arhiereu-Vicar Timotei Sătmăreanul.

Conferinţa

Conferinţa dedicată Centenarului Marii Uniri, prezentată în faţa celor 180 de preoţi din cele trei protopopiate din judeţul Satu Mare, poartă titlul „Ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie, o consecinţă a unităţii de neam”, fiind alcătuită şi prezentată de preotul Gabriel Groza, directorul Liceului Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare.

„Este o bucurie, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, să ne întâlnim din nou la o conferinţă, de data aceasta pe o temă consacrată împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire, pentru că părinţii îşi pot mărturisi unii altora anumite probleme pe care le întâmpină în societate sau să îşi împărtăşească din realizările pe care le-a ajutat Dumnezeu să le împlinească pe parcursul acestui an. Conferinţa aceasta este şi un fel de bilanţ şi, pentru ca ea să fie mai solemnă, am făcut o tradiţie în ultimii ani să organizăm conferinţa cu două sau trei protopopiate. Rugăm pe Dumnezeu ca să ne dea binecuvântare, spor şi ajutor sfânt în desfăşurarea lucrărilor şi să se întoarcă părinţii la Sfintele Altare şi la slujirea poporului cel drept credincios cu şi mai multă râvnă şi cu mai multă dăruire, cu şi mai multă hotărâre şi determinare ca să mărturisească sfânta noastră credinţă ortodoxă strămoşească şi să apere valorile neamului românesc: familia, cultura creştină, credinţa străbună”, a specificat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

„Pe lângă datele cunoscute, a spus Părintele Profesor Gabriel Groza, în referatul meu am încercat să aduc şi datele unor istorici şi ale unor teologi, prin care să arătăm că Biserica noastră Ortodoxă strămoşească a fost alături de stat la toate momentele importante. Când statul avea câte o biruinţă, urma şi Biserica cu împlinirile ei. Încercăm, prin această conferinţă, să arătăm părinţilor de faţă aceste realizări, să le reamintim. Pe lângă acestea, am încercat să aducem înaintea ochilor sufleteşti şi realizările Patriarhiei Bisericii noastre de ieri şi de azi. Adică, de la ce a pornit Patriarhia Română şi cum s-a consolidat ea pe tot parcursul istoriei şi unde suntem astăzi. Unul dintre lucrurile foarte importante care m-a sensibilizat pe mine este dorinţa primului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea, care, în al patrulea punct pe care şi l-a propus la întronizare, a fost aceea de a construi Catedrala Mântuirii Neamului. Iată că, de această dată, lucrul se realizează prin Patriarhul Daniel, care a fost înzestrat de Dumnezeu să ridice această Catedrală şi să ne bucurăm de ea că va fi târnosită în acest An Centenar”, a mai spus Părintele Gabriel Groza.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”