Lucrări de reparaţii ale străzilor din Cavnic, în regie proprie

Oraşul Cavnic se află în plin proces de asfaltare a străzilor, prin diferite proiecte. Lucrările curente de întreţinere a străduţelor din localitate însă, se fac de către primărie cu resurse proprii. Astfel, administraţia are utilaje şi angajaţi exact pentru acest domeniu.

Lucrările de întreţinere a drumurilor de interes local costă şi mai puţin dacă sunt executate în regie proprie, decât dacă ar fi atribuite unei firme, aşa că se face economie şi la bugetul local: „Noi avem 25 de angajaţi la serviciul străzi, muncitori simpli, nu în birouri. Cu aceşti oameni vom repara circa 10 km de străzi. Avem şi utilajele necesare la primărie. Ne-am mărit parcul auto, acum ne-am achiziţionat un buldo-excavator. De asemenea, avem rabe, tractoare, cu care ne modernizăm străzi în regie proprie. Deja am făcut 1,5 km cu angajaţii proprii. Ei sunt îmbrăcaţi cu veste inscripţionate cu Primăria Cavnic şi îi vezi zilnic la treabă, când vremea o permite. Cum de am ajuns la această soluţie? Simplu: în general, firmele vin şi când le ceri o ofertă de preţ, spre exemplu, cu cât îţi asfaltează un km de drum, ei spun – 500.000 de lei. Dar, pe când începem să ne facem noi calcule, vedem că am putea să-l facem şi cu 250.000 de lei, sau mai puţin poate! Şi atunci mai facem şi noi o parte dintre drumurile pe care avem reparaţii curente, dar care nu necesită lucrări ample. Cu toate aceste lucrări ale noastre, dar şi ale firmelor ce execută proiectele mari de asfaltare, ne dorim ca până în vara anului 2020, aproximativ 80% din străzile Cavnicului să fie asfaltate. Avem 41 km de străduţe în oraş. Oamenii însă nu înţeleg întotdeauna că nu putem reabilita toate străzile deodată şi fiecare aşteaptă să facem strada lui. Însă, noi avem un plan de acţiune de respectat şi prima dată se execută lucrări la străzile care au deja apă, canal, gaz, internet, telefonie, toate reţelele necesare introduse. Abia apoi începem asfaltarea, pentru că nu mergem pe o stradă care nu are încă reţea de canalizare să o asfaltăm, iar apoi să o spargem când venim cu canalizarea. Oamenii îşi doresc şi pe bună dreptate o fac, dar trebuie puţină răbdare şi înţelegere din partea tuturor”, a explicat Vladimir Petruţ, primarul oraşului.