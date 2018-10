BANI, AFACERI, INFLUENȚE • Deasupra polarizării economice se simte un vânt al dezbinării generale

Primele 12 mari orașe ale României, în care viețuiesc 22% dintre locuitorii țării, participă în propor­ție de 78% la formarea PIB-ului. Acesta se află pe un trend de creștere, dar evoluția sa este lentă în raport cu potențialul real din sectoarele de bază ale economiei: industrie, agricultură sau servicii. Între „frânele” care împiedică o creștere mai accelerată, lipsa forței calificate de muncă este importantă, ca și absența componentelor de infrastructură: șosele rapide, aeroporturi, transport feroviar. Împuținarea forței de muncă este efectul scăderii demografice și al exodului de cetățeni ai patriei înspre alte meleaguri mai înfloritoare, iar infrastructura precară este rezultatul incapacității politicienilor de a răspunde solicitărilor ce vin dinspre economie.

• orașele mari se dezvoltă, cele mici sărăcesc

Migrația forței de muncă are loc înspre zonele care oferă locuri de muncă mai bine plătite și un nivel de trai mai ridicat. Ea se produce pe două planuri: unul extern, având predominant ca destinații țările din Europa de Vest, și o migrație internă – dinspre orașele mici către cele mari. Așa se face că aproximativ 3,6 milioane de români, a se citi forță de muncă activă, trăiesc și muncesc în afara țării. În ceea ce privește coordonata internă, aceasta a dus la un grad ridicat al depopulării micilor localități urbane și rurale, concomitent cu o supraaglomerare a marilor orașe. Tinerii pleacă la studii în marile orașe și nu se mai întorc la locul de baștină. Atracția lor pentru metropole nu ține neapărat de calitatea studiilor, cât de oportunitățile pe care le au pe perioada studiilor și după finalizarea lor. Orașele mari se dezvoltă, cele mici sărăcesc! Dacă edilii din orașele mici nu vor înțelege că este imperativă acțiunea de atragere a companiilor generatoare de valoare adăugată, fenomenul migrator va crește în continuare. În ritmul actual al depopulării orașelor mici, în 12-15 ani acestea vor fi populate majoritar cu pensionari!

• polarizarea economică, încă o vulnerabilitate a României

Polarizarea economică din România reprezintă o mare vulnerabilitate în fața fluctuațiilor economiei mondiale, inerente în procesul de largă globalizare. Polarizarea duce la inechități, iar una dintre ele se referă la raportul dintre capitalul străin și cel autohton: doar 360 de companii dintre primele 1.000 performante sunt cu capital autohton. Dintre întreprinderile care exportă produse „încărcate” cu valoare adăugată, 97% sunt cu capital străin. O altă inechitate vizează dependența veniturilor publice de un număr foarte mic de companii: 3% dintre companii produc peste 38% din valoarea adăugată brută. O altă discrepan­ță alarmantă ține de dispersia teritorială a companiilor importante, implicit a contribuției lor la formarea PIB-ului: zona București – Ilfov, acolo unde este concentrat marele capital, are un aport de 27% la PIB, urmată la mare distanță de Constanța (5%), Prahova (4,7%), Cluj (4,6%) și Timiș (4,5%). Explicațiile acestor inechități se leagă de migrația internă, dar mai ales de existența infrastructurii: aeroport, șosele, căi ferate.

• falia dintre bogați și săraci se adâncește an de an

Se spune că economiștii nu au prea multă compasiune față de semeni, ei privesc economicul și socialul prin cifre. O abordare rece, dar care denotă fapte incontestabile. Un adevăr ce nu mai trebuie demonstrat este acela că polarizarea economică duce la inechități sociale multiple. An de an, falia dintre bogați și săraci se adâncește tot mai mult. O altă teză arată că, pe măsură ce se adâncește inechitatea veniturilor, în mod proporțional se va reduce și ritmul dezvoltării economice. În plan intern, România este țara cu cei mai mulți angajați săraci din UE, aproximativ 21,5%. În acest context, familiile cu venituri reduse vor investi tot mai puțin în educația copiilor, amputându-le astfel șansele de a ocupa un loc bine plătit pe o piață a muncii, piață care solicită persoane tot mai bine calificate. Prima soluție aflată la îndemâna tinerilor care provin din familii sărace o reprezintă migrația, bejania. Nimeni nu are dreptul să-i judece atâta vreme cât oferta internă este minimală!

Polarizarea economică este prezentă peste tot: între întreprinderi, companii, instituții, școli, universități etc. Deasupra polarizării se simte un vânt al dezbinării generale, o împărțire a societății între „noi și ei”, „buni și răi”, „stânga și dreapta”, „civilizat și necivilizat”, „Mitici și ardeleni”, un vânt aducător de multă neliniște. Este nevoie de unitate politică pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare pe termene mai lungi, respectată și aplicată de către toți aceia care se vor afla la putere. Este nevoie de o astfel de „re-unificare” pentru că dihonia dezbinării este mai activă ca oricând. „Divide et impera”.

Conf. univ. dr. ec. Vasile BÎRLE

