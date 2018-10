Bârsana. Grădiniţă, teren sintetic şi sală de sport pe arena de fotbal!

O problemă a comunei Bârsana este faptul că nu mai are terenuri, proprietate publică, disponibile pentru a se extinde. În consecinţă, orice investiţie dorită se împiedică de acest impediment. Totuşi, în unele cazuri, administraţia locală se vede obligată să găsească soluţii, dar face anumite compromisuri. O astfel de concesie este şi cea prin care se va construi o grădiniţă, un teren sintetic şi o sală de sport pe actualul teren de fotbal al comunei.

Primarul spune că sacrifică terenul de fotbal, însă rezolvă trei probleme, mult mai importante pentru comunitate. Comuna nu va rămâne însă fără teren mare de fotbal, decât pentru o scurtă perioadă de timp. În plan există construirea unei alte baze sportive, moderne, în spatele actualului teren. Până atunci, va lua formă noua grădiniţă, în care vor învăţa în condiţii optime circa 60 de micuţi: „Am obţinut finanţare pentru o grădiniţă nouă, cu trei grupe – program normal, prin Banca Mondială şi Ministerul Educaţiei Naţionale, de circa 450.000 euro. S-a finalizat şi licitaţia de execuţie a lucrării, am predat amplasamentul zilele trecute. Cu această ocazie rezolvăm problema grădiniţei din Bârsana, pentru că noi nu am avut o clădire destinată doar acestei activităţi. Construcţia nouă se face însă pe terenul actual de fotbal, pentru că noi nu mai aveam terenuri libere în proprietate. Există o mare problemă la nivel de comună, în ceea ce priveşte spaţiile publice. Deci nu mai avem terenuri disponibile unde să ne dezvoltăm. În zonă va fi realizată de asemenea şi sala de sport, prin Compania Naţională de Investiţii (CNI). Dacă tot am luat decizia de a intra în terenul de fotbal, atunci măcar rezolvăm trei probleme: grădiniţa, sala de sport şi terenul sintetic. Bineînţeles că nu vrem să ne lăsăm fără bază sportivă, mai ales că noi avem echipă de fotbal, aşa că vom construi o bază sportivă nouă. Sursa de finanţare o să vedem care va fi, posibil prin CNI, sau alte programe. Pe aceasta o vom construi în spatele terenului actual, unde mai este pământ, dar privat, însă am ajuns la un acord comun cu proprietarii, care ne vor vinde acel teren, când va veni vremea să facem baza sportivă. Aşa că vor fi toate comasate aici, într-un frumos complex sportiv”, a explicat Teodor Ştefanca, primarul Bârsanei.