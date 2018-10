Corespondență specială din Italia • Copiii de la Casa familială Quadrifoglio, invitați la Roma

În urmă cu peste 20 de ani, Padre Carlo Maria Vitangelo Denora, călugăr iezuit italian, a călcat pentru prima oară pământul maramureșean, mai bine zis, sighetean, la rugămintea unui confrate care știa exact cum este situația în România după 1989. Abia ajuns la Sighet, un copil l-a luat de mână și l-a dus să îi arate prietenii lui de joacă. În acel moment, ne declară Padre Denora „am simțit că este nevoie de mine și că voi rămâne aici în mijlocul acestor oameni nemaipomeniți! Simțeam că au nevoie de un tată și senzația a fost fantastică! Am realizat că nu doar în Africa sau America de Sud pot ajuta copii defavorizați, ci și la doar două ore de zbor de Italia…”

Au fost ani dificili, dar s-a reușit realizarea a trei case de tip familial, în decursul anilor rămânând doar două: „Quadrifoglio” (Trifoi cu patru foi) și 1,2,3 VIITOR, care acoperă o largă paletă de servicii sociale, cu impact pozitiv, greu de cuantificat.

An de an, Părintele Vitangelo Denora, împreună cu E.S. Părintele Massimo Nevola, diverse asociații de voluntari ai Bisericii Catolice, dar și grație personalului de specialitate sighetean, au reușit în cei 20 de ani de existență a caselor familiale, creșterea și educarea unor copii care acum sunt deja pe picioarele lor, au o meserie, unii sunt la facultate, alții au întemeiat o familie.

Unii dintre foștii copii care au crescut în casele din Sighet, împreună cu actualii oaspeți și familiile de adopție – 30 de tineri din generații diverse – au fost invitați să fie alături de „tatăl lor adoptiv” în acest moment important din viața monahală a Părintelui Carlo Maria Vitangelo Denora, consacrarea cu drepturi depline în Ordinul Călugărilor Iezuiți, din cadrul Bisericii Romano-Catolice, în Biserica Sant’Ignazio din Roma.

Și noi, împreună cu reprezentantul sighetenilor, domnul Spiridon Pralea, fac-totum de la începuturile sosirii la Sighet a lui Padre Denora, îi urăm sănătate și forță de muncă alături de copiii săi adoptivi din lumea întreagă!

Iulia-Sandra VÎRSTA