Din 2019, noi condiții de creditare

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României a adoptat, miercuri, 17 octombrie, Regulamentul pentru modificarea și completarea Regulamentului BNR nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare, cu modificările și completările ulterioare.

Conform noilor prevederi, nivelul maxim al gradului de îndatorare va fi de 40% din venitul net – la creditele în lei și 20% – la cele în valută.

Gradul total de îndatorare se determină ca pondere a obligațiilor totale lunare de plată raportate la venitul net lunar.

Rata maximă de îndatorare este majorată cu 5%, pentru creditele aferente achiziționării primei locuințe ce urmează a fi ocupată de debitor. Regulamentul se aplică atât instituțiilor bancare, cât și instituțiilor financiare nebancare (IFN).

Potrivit BNR, măsuri similare de ordin pruden­țial au fost adoptate deja în alte țări cum ar fi Ungaria, Polonia, Estonia, Lituania, Cehia.

Care sunt principalele obiective urmărite la modificarea Regulamentului?

• Simplificarea accesului la credite al persoanelor fizice și consolidarea creșterii sustenabile a activității de creditare. Conform noii metodologii de calcul, nivelul creditului și al ratelor aferente va putea fi stabilit ușor de orice solicitant.

• Protejarea populației cu venituri medii și cu venituri sub valorile medii în sensul îmbunătățirii capacității de plată, pentru creditare sănătoasă.

Care sunt principalele modificări din Regulament?

Oricine dorește un credit își poate calcula ce sumă poate plăti lunar sub formă de rate la bănci și IFN. Metodologia de calcul până la 31 decembrie 2018 prevede scăderea cheltuielilor de subzistență, a altor ajustări privind veniturile, ajustări de șocuri privind cursul de schimb, rata dobânzii, venitul disponibil. De la 1 ianuarie 2019, aceste prevederi nu se mai aplică.

De asemenea, dacă acum, rata lunară maximă era variabilă de la o bancă la alta, de la 1 ianuarie 2019, rata lunară maximă va fi de 40% – la lei și de 20% – la valută.

Facilități pentru creș­terea sustenabilă a activității de creditare a populației:

• reguli mai permisive pentru achiziționarea primei locuințe ce urmează a fi ocupată de debitor

• neaplicarea limitei gradului de îndatorare pentru maxim 15% din portofoliul de credite noi destinate persoanelor fizice, la nivelul fiecărui creditor

• reducerea birocrației bancare pentru acordarea unui credit

Ce se întâmplă cu solicitările de creditare formulate, dar care nu au fost încă finalizate?

Toate solicitările de credit formulate înainte de 1 ianuarie 2019, inclusiv cele aferente unor programe guvernamentale adresate clienților persoane fizice, precum programul „Prima Casă”, se soluționează pe baza reglementării de la momentul depunerii cererii la bancă, chiar dacă acordarea creditului are loc după 1 ianuarie 2019.

Vor mai fi posibile refinanțările?

Creditele acordate exclusiv în scopul rambursării datoriilor aferente creditelor contractate anterior intrării în vigoare a proiectului de regulament sunt exceptate de la noile cerințe privind gradul de îndatorare. Acest lucru nu este valabil, însă, pentru refinanțările ce presupun și acordarea unui credit suplimentar celui/celor existent(e).

Modificările la regulament se vor publica în Monitorul Oficial al României și intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2019.