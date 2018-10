Festivalul-Concurs Interjudețean de Muzică Corală „Doxologia” – Baia Mare, 2018

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului, Consiliul Județean Maramureș și Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare organizează sâmbătă, 20 octombrie 2018, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, începând cu ora 14,00, prima ediție a Festivalului-Concurs Interjudețean de Muzică Corală „Doxologia” – Baia Mare, 2018.

Obiectivele principale ale festivalului sunt: promovarea valorilor autentice ale creației corale religioase și revigorarea miș­cării corale. Fiecare ediție este tematică, organizatorii rezervându-și dreptul de a alege tema fiecărei ediții. Pentru anul 2018, tema este: „Sus inima, române!”

Festivalul „Doxologia” este deschis tuturor formațiilor corale de amatori, mixte, care își desfășoară activitatea duminicală în cadrul unei parohii. 90 % dintre membrii corului, exceptând dirijorul, trebuie să fie amatori. Numărul maxim al coriștilor unei formații selectate nu poate depăși 35 de persoane. Corul care va câștiga trofeul festivalului va fi invitat să susțină un recital în ediția următoare, în încheierea festivalului, fără drept de participare în concurs.

Preselecția corurilor participante în festival a avut loc în lunile iulie-august.

Fiecare formație corală va prezenta în concurs 3 lucrări:

a) două lucrări din repertoriul coral religios național și universal, precum: cântări ale Sfintei Liturghii, pricesne, concerte religioase etc.

b) o lucrare conform temei ediției. Pentru prima ediție – 2018, este obligatorie o lucrare din repertoriul patriotic național.

Durata totală pentru interpretare va fi de 15 minute (mai puțin timpul acordat pentru aplauze, intrări, ieșiri de pe scenă). Formațiile corale vor fi depunctate dacă nu respectă limitele de timp stabilite.

Formațiile corale vor fi evaluate după următoarele criterii: intonație; conformitate cu partitura, precizie, fidelitate; calitate a sunetului; alegerea/selecția programului; impresie artistică.

Premiile acordate vor fi: trofeul festivalului – 1500 lei; premiul I – 1000 lei; premiul II – 800 lei; premiul III – 600 lei; mențiune: 300 lei.

Organizatorii vor oferi în fiecare an un premiu de excelență unei personalități muzicale locale. Toate formațiile corale participante la festivalul-concurs vor primi Diplome şi Certificate de Participare conform rezultatelor obținute. Pot fi oferite premii și din partea unor sponsori sau a unor organizații culturale implicate în festival.

Juriul festivalului este alcătuit din: Prof. univ. dr. Cornel Groza – Președinte al Juriului, Lect. univ. dr. Gheorghe Neacșu, Pr. dr. Ioan Marius Popa, Prof. Dr. Cosmin Lauran, dirijor.

Corurile participante: Corul ,, Solemnis” din Satu Mare, dirijat de Prof. Maria Chiș, Corul „Bunavestire” din Sighetu Marmației (Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil), dirijat de Prof. Carmen Oprișan, Grupul Coral „Diaconia” al Parohiei Cetatea Fetei din Florești- Cluj, dirijat de Pr. Decebal Gorea, Corul Parohiei Ortodoxe nr. 1 din Seini, dirijat de Prof. Alina Ureche, Corala mixtă „Voci Mănășturene” din Copalnic Mănăștur, dirijată de Aurel Bolbos, Corul Parohiei Ortodoxe din Recea, dirijat de Nicolae Covaci, Corul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Baia Mare (Catedrala Veche), dirijat de Minodora Kulik.

„Apreciem organizarea Festivalului–Concurs «Doxologia», ediția I, intitulat «Sus inima, române», care se încadrează între evenimentele consacrate împlinirii a 100 de ani de la realizarea României întregite, adică Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 și Anului Omagial al unității de credință și de neam și Anului Comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri din 1918 în Patriarhia Română. Organizatorilor le dorim spor și ajutor de la Dumnezeu în organizarea festivalului, iar participanților bucuria pe care au avut-o toți cei ce L-au slăvit pe Dumnezeu prin cânt, colind și cuvânt și și-au consolidat conștiin­ța unității de credință și de neam aducând eroii din memoria istoriei în actualitatea care are atât de mare nevoie de modelul lor veșnic și sfânt”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin al Maramureșului și Sătmarului.