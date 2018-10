Guvernul PSD-ALDE forţează epurarea întregului DNA

Ordonanţa de urgenţă care modifică Legile Justiţiei, publicată aseară în Monitorul Oficial, blochează activitatea DNA. Ordonanţa este mai periculoasă decât OUG 13, prevederile sale fiind mai parşive şi cu consecinţe mai greu de anticipat. DNA riscă să rămână o structură scriptică, nu una funcţională. Dacă vor fi aplicate prevederile OUG, DNA va rămâne fără procurori.

Art. II al ordonanţei stabileşte noi condiţii pentru a fi procuror în cadrul DNA – vechime de minimum 10 ani şi să fie admişi în urma unui concurs. Nu obiectăm în faţa acestor condiţii. Ticăloşia, însă, urmează acum: la art. VII al ordonanţei se specifică, într-un mod fără precedent, faptul că procurorii DNA, DIICOT şi de la PICCJ rămân în funcţie doar dacă îndeplinesc noile condiţii. Or, până acum nu au existat aceste condiţii, aşadar nici un procuror nu poate rămâne în cadrul DNA. Aici este bomba plasată de Tudorel Toader. Guvernul PSD doreşte ca această lege să se aplice retroactiv, lucru inadmisibil şi cu efecte, iată, catastrofale – epurarea tuturor procurorilor actuali din DNA.

Astăzi, Consiliul Superior al Magistraturii a spus că legea nu se poate aplica decât pentru viitor. Această interpretare, deşi corectă în mod evident, nu pare a fi luată în calcul de acest guvern.

„Prin aceste prevederi, PSD-ALDE a pulverizat DNA. Sunt norme aberante cu efect retroactiv. Vorbim de încălcarea unui principiu constituţional, cel prevăzut în art. 15 alin. (2), care prevede că „le­gea dispune numai pentru viitor”. Miza este dosarul Tel-Drum. Procurorul de caz are puţin peste 8 ani vechime. OUG îl face incompatibil. Dosarul trebuie reluat de la zero de un procuror pe care-l va numi conducerea DNA. Spre exemplu, dacă procurorul Adina Florea, propusă de ministrul Tudorel Toader, ajunge şefa DNA, cărui procuror îi va da să instrumenteze dosarul? Cu siguranţă unuia care înţelege foarte bine că şeful de partid al tatălui procuroarei Florea este Liviu Dragnea. PSD-ALDE confiscă o ţară. Milioane de oamenii cinstiţi sunt batjocoriţi, umiliţi, jigniţi de trinomul Dragnea-Tăriceanu-Toader”, a spus deputatul USR, membru în comisia juridică a Camerei Deputaţilor, Vlad Emanuel Duruş.

Instituţia care poate ataca la Curtea Constituţională această mişelească ordonanţă este Avocatul Poporului. USR a încercat azi să-l determine, cu argumente, pe Victor Ciorbea să facă acest lucru. Avocatul poporului era „dezertat” din instituţie în concediu, fără să-şi delege atribuţiile. Astfel de episoade care pică la fix nu te lasă să crezi în coincidenţe. Preţul unui concediu luat la timp de Ciorbea îl plătesc românii, lunar, în urma votului dat luni în Senat de majoritatea PSD-ALDE. Aceştia au decis că avocatul poporului poate cu­mula indemnizaţia cu pensia specială. Astfel, Victor Ciorbea va încasa lunar 36.000 de lei.

Biroul comunicare,

Cabinet parlamentar

Deputat Vlad Emanuel Duruş

(P)