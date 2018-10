„Pentru mine, muzica înseamnă totul” (Dalina Nemeș – Vocea României)

În urmă cu o săptămână, maramureșeanca Dalina Nemeș a făcut senzație la emisiunea-concurs „Vocea României” difuzată pe postul de televiziune PRO TV. Aceasta i-a impresionat profund pe antrenori interpretând, în audițiile pe nevăzute, piesa „Photograph” a cântărețului Ed Sheeran. Deși momentul alegerii antrenorului a fost dificil, tânăra a preferat echipa lui Smiley și, potrivit regulamentului, urmează să participe la etapa duelurilor. Dalina este absolventă a Colegiului de Arte din Baia Mare, secția Canto tradițional, iar în acest an a fost acceptată la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, specializarea Muzică. Deși muzica reprezintă totul pentru tânăra de 19 ani, momentan, a luat o scurtă pauză pentru a se pregăti să-și îndeplinească un alt mare vis al ei.

• Smiley, cel mai aproape de felul ei de a fi

Reporter: I-ai impresionat pe toți cei patru antrenori. Care a fost reacția ta de moment?

Dalina NEMEȘ: Au fost niște sentimente de nedescris pentru mine și niște emoții unice pe care le-aș repeta de sute de ori. Când am ajuns la “Vocea României” nici nu mă gândeam că o să întorc vreun scaun, poate din cauza lipsei de încredere pe care o aveam înainte. În timp ce cântam, mă gândeam “oare ce nu le place?”, “ce anume greșesc?”, însă încercam să-mi controlez emoțiile, dar sub o asemenea presiune este foarte greu. Am rămas fără cuvinte când am realizat că cele trei scaune s-au întors chiar în ultimul moment ceea ce m-a bucurat și mai mult.

R.: Ce te-a determinat să alegi piesa „Photograph” a lui Ed Sheeran?

D.N.: Este una dintre piesele mele favorite, una dintre piesele pe care le cânt mereu, o piesă sensibilă care simt că se potrivește perfect pentru stilul și timbrul meu vocal. Ador să cânt piese sensibile așa cum este și „Photograph” de Ed Sheeran.

R.: De ce l-ai ales pe Smiley?

D.N.: Îmi place Smiley de când eram mică, însă momentul alegerii a fost foarte greu. Când jurații au început să îmi cânte și când am văzut dorința fiecăruia de a mă avea în echipa lor, m-a pus pe gânduri. L-am ales pe Smiley pentru că îl văd un om foarte modest, un om cu care poți să comunici foarte ușor și pe care l-am considerat cel mai aproape de felul meu de a fi.

• Își dorește să devină… polițistă

R.: Ce urmează pentru tine în această competiție? Când te vom revedea pe ecrane?

D.N.: Urmează momente de suspans, duelul, în care doi dintre concurenți sunt aleși de către antrenor și puși într-o echipă. Cel care cântă cel mai bine este ales să meargă în următoarea etapă. Duelurile vor fi difuzate după terminarea blind-urilor, însă nu știu exact când va fi momentul meu.

R.: Ești studentă, din această toamnă, la Academia de Muzică „Gheor­ghe Dima” din Cluj-Napoca. Ce specializare urmezi?

D.N.: În ceea ce privește studenția, m-am retras, pentru o perioadă, de la Academia de Muzică “Gheorghe Dima” chiar dacă intrasem la buget, la specializarea “Muzică”, fosta Pedagogie. Asta pentru că, de mică, îmi doream să devin polițistă și am nevoie de pregătire pentru așa ceva, dar asta nu înseamnă că o să renunț la muzică. Niciodată nu voi renunța la muzică, orice s-ar întâmpla!

R.: Ai absolvit Colegiul de Arte din Baia Mare. Ai studiat tot muzica, pe durata liceului?

D.N.: La Colegiul de Arte din Baia Mare, am studiat tot muzica și, spre uimirea multor persoane, am fost pe secția Canto tradițional. Mai mult, pe durata liceului, am participat la numeroase concursuri în cadrul cărora am câștigat atât premii I sau II, cât și mențiuni. Perfecțiunea se construieș­te în timp, de la mențiune la premiul 1 și nu trebuie să ne pierdem încrederea în noi atâta timp cât ne cunoaștem scopul.

• În legătură cu persoane specializate în muzică

R.: La ce activități, în afara studenției, iei parte?

D.N.: În momentul de față, mă aflu în legătură cu persoane specializate în muzică, precum profesori de canto de la școli particulare de muzică sau trupe muzicale cu care, în curând, o să colaborez, sperând să iasă ceva frumos din fiecare proiect.

R.: Spune-ne câteva cuvinte despre tine.

D.N.: Pentru mine, muzica înseamnă totul! Cânt de când eram mică, de la vârsta de nouă ani, iar primul meu concurs a fost organizat de Școala Gimnazială Nr. 2 din Baia Sprie. Eram al 13-lea concurent și cu toții știm superstiția legată de acest număr. Atunci, mi s-a oprit negativul piesei de trei ori, dar, în ciuda întâmplării, am plecat acasă cu premiul I. După acest concurs, am început să iau primele mele ore de canto cu Andrei Bărbos la Casa de Cultură din Baia Sprie și, în tot acest timp, făceam și chitară cu Andrei Kato. În momentul de față, locuiesc în Tăuții de Sus. Am 19 ani, sunt o persoană comunicativă, modestă și mă integrez foarte ușor. Toate pasiunile mele sunt legate de muzică.