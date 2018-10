Participare redusă la Bursa pentru Absolvenți • „Plâng angajatorii după angajați”

Mai puțini participanți la bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, dar și un număr mai redus de oferte de muncă. De asemenea, oficialii Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș (AJOFM) au constatat că și agenții economici au fost mai puțini. Dacă anul trecut au venit 54 de angajatori, la actuala ediție a bursei au participat 39 de agenți economici. Față de anii precedenți, s-a constatat și o schimbare a opticii absolvenților. În timp ce altădată căutau joburi bine plătite, acum ei vor să aibă un program flexibil și cât mai mult timp liber. Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți s-a derulat ieri, 19 octombrie, la Casa Armatei din Baia Mare.

„Din totalul ofertelor, 51 au fost pentru studii superioare, reprezentând cam 7%. Locurile de muncă sunt specifice pieței muncii maramureșene. Dacă facem o comparație cu anii precedenți, observăm că piața muncii din Maramureș s-a maturizat. A crescut nevoia de personal calificat. Nu se mai regăsesc acele multe oferte pentru muncitorii necalificați. Sunt prezente lan­țurile de hypermarketuri și supermarketuri. Domeniul serviciilor e bine acoperit: cofetar, bucătar, patiser. O notă discordantă o fac ofertele pentru call center, se caută operator call center în limbile maghiară și germană. Locuri de muncă sunt și în domenii precum: industria auto și metalurgia de aluminiu. Față de anul trecut avem cu 129 de oferte mai puține, dar sunt mai de calitate”, a spus directorul executiv al AJOFM Maramureș, Oana Oșanu.

Reprezentanții AJOFM au accentuat că în continuare e deficit de forță de muncă, iar „angajatorii plâng după aceste persoane care sunt tot mai puține în căutarea unui loc de muncă la agenția noastră”. De aceeași părere sunt și agenții economici care duc lipsă de angajați. „Din punctul meu de vedere, mai mult vin să vizualizeze care sunt joburile, ce angajatori sunt. Sunt mai puțini absolvenți. Există un deficit al forței de muncă în România, dar și în Baia Mare. Cred că ar trebui și instituțiile să ne ajute, să pună la cale întâlniri cu angajatorii, să încercăm să găsim împreună soluții”, a spus o specialistă în resurse umane, Dana.

La rândul lor, absolven­ții se declară destul de mulțumiți de oferta de la bursă. Speră doar ca angajatorii să le ofere și un orar de lucru convenabil. “Eu zic că voi găsi de lucru. E destul de greu să te obișnuiești cu un nou program, o nouă activitate. Am absolvit filologia, dar nu îmi doresc neapărat în domeniu. E important să nu fie un program aglomerat, să am mai mult timp liber. Pentru început e mai important timpul liber decât salariul”, a punctat Daiana.

O altă absolventă, Andreea, a arătat că “sunt oferte suficiente pentru toate categoriile. Mi se pare foarte bine organizată bursa. Caut orice. Să nu fie foarte greu de lucru. Orarul mă interesează în primul rând. Ca începător sigur salariul va fi mic”.

Mulți dintre participanți nu au făcut parte din categoria absolvenților. Cei cu studii medii au fost cei mai optimiști în șansele de angajare. “Sunt ceva oferte. Sunt mulți angajatori care oferă locuri de muncă. Eu am lucrat în vânzări, abia de curând am intrat pe șomaj. Depinde de fiecare ce caută. Dacă nu ai pretenții prea mari, găsești”, a punctat una dintre participante, Mirela. O altă participantă, Monica, a afirmat că “sunt destule oferte, doar să vrei să muncești”.

În cadrul bursei au fost angajate pe loc 41 de persoane, din care 7 cu studii superioare.