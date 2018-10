Petrova, fără canalizare funcţională

Comuna Petrova are o problemă arzătoare pe care nu a reuşit să o rezolve până acum: canalizarea. Administraţia locală a început un proiect de introducere a canalizării, în urmă cu opt ani, însă acesta s-a oprit din cauza lipsei banilor. Acum primăria are promisiuni de la Ministerul Dezvoltării că va primi banii necesari finalizării proiectului, pentru ca mai apoi să poată implementa o altă investiţie, pe POIM, de extindere a canalizării.

Prin proiectul stopat, din cauza lipsei banilor, s-a construit reţea de canalizare doar pe drumurile secundare. Staţia de epurare însă nu a mai apucat să fie construită: „Noi avem un proiect de canalizare început pe fosta Ordonanţă 7. Din anul 2010, am primit finanţare timp de trei ani, după care banii n-au mai venit, iar proiectul a fost suspendat. Însă de atunci, în fiecare an, mă deplasez la Ministerul Dezvoltării şi duc toate documentele pe care mi le solicită cei de acolo, însă fără niciun rezultat. Asta este însă cea mai arzătoare cerinţă a comunei Petrova – canalizarea! Că apa este aşa cum este, dar fără canalizare e greu. Reţeaua începută în urmă cu opt ani nu e funcţională, fiind făcută doar pe străzile secundare. Pe lângă drumul naţional care tranzitează comuna, nu avem canalizare, pentru că nu ni s-au permis intervenţii la carosabilul proaspăt reabilitat. Nici staţia de epurare nu am apucat să o facem. În proiectul mare pe POIM, noi suntem acum cuprinşi doar cu extindere de canalizare, că avem o parte făcută, dar trebuie finalizată. În acest sens, am promisiuni de la Ministerul Dezvoltării că se vor da, pe PNDL III, bani pentru a putea finanţa restul de lucrare, ca până în toamna viitoare să o terminăm şi să implementăm extinderea pe celălalt proiect masterplan al judeţului. Cât despre cetăţeni, cred că aceştia se vor conecta la viitoarea reţea de apă, care se va realiza tot pe POIM, odată cu extinderea canalizării. Eu i-am chestionat pe oameni dacă doresc să se racordeze la viitoarele reţele noi de apă-canal şi răspunsul multora a fost afirmativ, mai ales pentru canalizare. Dar pentru canal e necesar să fie conectaţi automat şi la apă”, a precizat ing. Ion Petrovai, primarul din Petrova.

Reţeaua de apă potabilă existentă, subdimensionată, dar funcţională

Cu apa potabilă problemele nu sunt aşa de mari. Aceasta există de prin anii ’80, când mai mulţi săteni şi-au realizat captări de apă şi o reţea proprie, care de-a lungul timpului s-a extins şi modernizat, însă tot nu corespunde necesităţilor din prezent: „Apă avem în Petrova de prin anul 1980, când câteva sute de consăteni de-ai noştri şi-au făcut o reţea proprie de alimentare cu apă. După 1990, au donat-o în administrarea primăriei. De atunci s-au mai adus îmbunătăţiri, extinderi. Apa vine de la 9 km depărtare, din zona comunei Ruscova. Practic, sunt izvoare de suprafaţă, captate şi plombate. De acolo apa merge pe conductă până la un bazin de înmagazinare de 35.000 de litri. Tot aici se şi tratează, pentru a fi potabilă. Însă nu am avut cantitate suficientă de apă, aşa că am mai făcut încă trei foraje pentru puţuri, cu care am suplimentat debitul pentru a ajunge în toată comuna. De atunci nu am mai avut probleme aşa mari. Localnicii plătesc şi nu plătesc însă apa consumată. Avem în jur de 3 miliarde de lei vechi de încasat de la săteni ca datorii la apă şi salubrizare. Însă noi ne facem treaba oricum, până vom găsi ceva modalitate de a recupera banii. Apa nu e contorizată şi nici nu vom mai face investiţii în acest sens, că nu merită. Asta deoarece suntem în derulare cu proiectul mare al Vitalului, pe POIM, lucrare care va începe de anul viitor. În ianuarie au termen de depunere a proiectului. Se lucrează la documentaţii în prezent. Ridicările topo sunt executate, captarea e rezolvată de sub muntele Pop Ivan, din Izvorul Frumuşaua. Avem ceva probleme doar cu staţia de tratare şi înmagazinare, pentru că e departe de ea transformatorul. Unde am propus noi să facem tratarea şi înmagazinarea apei, ar fi vreo 4 km de reţea electrică de medie tensiune de făcut, dar care costă foarte mult. Se va găsi însă o soluţie de compromis”, a conchis Ion Petrovai. De investiţie vor beneficia şi localnicii din satul vecin, Crasna Vişeului, aparţinător comunei Bistra.