A murit Ilie Balaci

Ilie Balaci, unul dintre cei mai cunoscuți fotbalişti români, a murit, duminică, la vârsta de 62 de ani. Ilie Balaci s-a născut la data de 13 septembrie 1956 și a evoluat ca mijlocaş.

Fostul internațional Ilie Balaci a suferit un accident vascular cerebral duminică, în timp ce se afla acasă, în Craiova, iar familia a chemat o ambulanță. Medicii de la Spitalul din Craiova au încercat să îl resusciteze, însă nu au mai putut face nimic pentru el, informează Cristina Geormăneanu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean din Craiova. Ilie Balaci nu a mai ajuns la spital.

Cariera de jucător a lui Ilie Balaci a durat 15 ani. 12 din aceşti 15 ani au fost petrecuţi la Universitatea Craiova, club pentru care a jucat în mai mult de 300 de meciuri oficiale şi cu care a câştigat şapte trofee.

Balaci a debutat la Universitatea Craiova în august 1973 şi a a contribuit la primul titlu de campioană al echipei din Craiova. A câştigat trei titluri naţionale şi patru Cupe ale României şi a fost desemnat cel mai bun fotbalist român al anului în două rânduri: 1981 şi 1982. În prima ligă are 347 de meciuri şi 84 de goluri, la Universitatea Craiova, FC Olt Scorniceşti şi Dinamo Bucureşti.

„Doamne!!! Sunt şocat! Nu pot să vorbesc, nu-mi vine să cred…Am aflat de puţin timp, mi-a zis un prieten din Braşov…Nu mai pot vorbi, vă rog să mă credeţi….”, a spus Aurel Ţicleanu pentru ProSport.

„Intr-o zi mohorâtă de toamnă, Ilie Balaci a plecat să joace în echipa îngerilor. Dumnezeu să îl odihnească!. NU TE VOM UITA NICIODATĂ, ILIE BALACI!”, se arată pe pagina de Facebook a Universității Craiova.

”Îmi pare foarte rău, am aflat acum 10 minute. E foarte trist. Fotbalul românesc e mult mai sărac fără el. E un idol al Craiovei şi al fotbalului românesc. Era supărat pe faptul că nu antrenează în ţara sa. Merita mult mai mult de la români. Dar acum nu mai contează. E devreme. A murit la 62 de ani”, a declarat Marcel Puşcaş pentru Digi Sport.

„Acum câteva minute am vorbit cu prietenii noştri de la Craiova. Nu ştiu de ce a murit. Nu mai pot vorbi…mă scuzaţi”, a comentat Sorin Cîrţu în hohote de plâns la Digi Sport.

”În urmă cu doar câteva zile am avut şansa de a sta de vorbă cu cel mai mare fotbalist al României, domnul Ilie Balaci, cel care mi-a transmis: ”Piticule, tu trebuie acum doar să înveţi să te distrezi pe teren”. Nea Ilie, voi înrăma aceste cuvinte şi vă promit că aşa voi face. Vă mulţumesc pentru tot, pentru toate sfaturile de-a lungul timpului. Nu vă voi uita niciodată”, a postat Alex Mitriţă pe Instagram.

„Atâta timp cât cerul e albastru, vei fi deasupra tuturor. Zbor lin, înger al Universităţii!”, a scris Gică Popescu pe contul său de facebook.

„Regret nespus. Este o veste teribilă care practic m-a şocat, sunt bulversat total. O pierdere enormă pentru fotbalul românesc, pentru toţi cei care l-am cunoscut, pentru toţi suporterii români. A fost un exemplu pentru noi toţi, pentru generaţii de jucători, un om la fel de mare ca şi talentul său. Transmit sincere condoleanţe familiei, să aibă putere să depăşească acest moment incredibil. Dumnezeu să-l odihnească!”, a spus Gică Hagi, conform anunţului făcut pe siteul oficial al celor de la Viitorul.

„Noi ne amintim de oamenii de excepţie, de geniile fotbalistice sau în general de oameni – asta-i barbaria noastră – atunci când ei mor. În rest, nu prea îi băgăm în seamă. Asta-i firea umană. Ilie făcea parte din elită şi ca jucător de fotbal şi ca inteligenţă şi prezenţă şi după ce a abandonat fotbalul. Mă leagă multe de Ilie Balaci, pentru că eu am fost cel care, ca şi pe Boloni, l-am propus la echipa naţională în 1973, antrenorului de atunci, Valentin Stănescu. Era vorba de un jucător de excepţie, care izbucnise în acea perioadă. Dacă îmi aduc bine aminte, el a debutat într-un meci cu Cehoslovacia, a jucat alături de mine, la Praga, pierdut cu 2-1. Dar s-au aşezat anii şi peste mine şi poate mai greşesc din punct de vedere al datelor”, a declarat Cornel Dinu la Digi24.

„Dimineaţa la 6 când m-am trezit eram bucuros de atâtea mesaje de felicitare pe care le-am primit de ziua mea. Am plecat la antrenament şi m-a sunat un prieten bun din Satu Mare, care venise aici să facă un interviu cu mine şi mi-a spus că a murit Ilie”, a declarat Marcel Răducanu pentru Telekom Sport. ”Eu văzusem ceva pe Facebook, dar am crezut că este o glumă proastă a internauţilor. După ce acest prieten mi-a confirmat că Ilie a murit, nu am mai fost bun de nimic. Nu am mai putut să mă concentrez la antrenament. Ilie a fost unul dintre cei mai mari jucători de fotbal pe care i-a avut România. Un talent uriaş. Aveam o relaţie de prietenie cu el chiar dacă eu jucam la Steaua şi el la Craiova”, a continuat Marcel Răducanu. ”Pentru mine a fost tot timpul o onoare să joc alături de el. Este tragic ce s-a întamplat.. S-a dus nea Gicu Dobrin, Mopsul (n.r. – Florea Dumitrache). Dar Ilie nu, nu a murit… El a plecat puţin să fie acolo, sus în Ceruri alături de cei pe care i-am amintit mai devreme. Ile va rămâne în istoria fotbalului din România. Nu-mi vine să cred că vorbesc despre el la trecut. El avea 62 de ani, eu am împlinit azi, 64. Mă gândesc ce se va întampla şi cu mine, peste o oră, o zi sau mai ştiu eu… Se duc marile valorile ale sportului românesc. Suntem din ce în ce mai săraci…” a încheiat Marcel Răducanu pentru Telekom Sport.