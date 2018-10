A treia victorie la rînd

CS Dinamo Bucureşti – CSM Ştiinţa Baia Mare 17-53 (5-20)

CSM Ştiinţa continuă seria rezultatelor pozitive şi în ultimul joc oficial din 2018, în campionat, băimărenii au învins pe terenul celor de la Dinamo Bucureşti. Vicecampioana a cîştigat cu punct bonus, scor 17-53 (5-20), graţie acestei victorii formaţia argentinianului Canale urcînd pe poziţia a treia, dar cu două jocuri peste campioana Timişoara Saracens. Zimbrii au redus şi diferenţa de puncte faţă de primele două clasate, în urma succesului CSM-ului pe terenul militarilor.

Punctele formației CSM Știința Baia Mare au fost reușite în ordine de cei doi jucători din linia a doua Marius Dănilă (2 eseuri) și Florian Roșu (1 eseu), de aripile Adrian Apostol (1 eseu) și tonganul Sikuea Taliauli (2 eseuri), respectiv flankerul Alexandru Alexe (1 eseu). Al optulea eseu reușit de zimbri a fost unul de penalizare, în timp ce tabela a fost completată de fijianul Taniela Maravunawasawasa (autor a două transformări, plus o lovitură de pedeapsă), în timp ce Alexandru Bucur (și-a trecut în cont alte două transformări). Punctele dinamoviș­tilor i-au adus în prim-plan pe sud-africanii Keegan May și Shaun Prins, respectiv mij­locașul la grămadă Antonio Savu (toți cu cîte un eseu), Savu fiind marcatorul singurei transformări din dreptul formației dinamoviste. • Arbitri: Radu Petrescu – Dragoș Preda, Victor Ioniță (toţi București). Arbitrul nr. 4: Teodor Cristian Rotaru (Chiajna). • CS Dinamo București: Cristian Onofrei, Prins Shaun, Andrei Pascu, Adrian Bărbuliceanu, George Iacob, Hendrik Mulder, Antonio Savu, Giorgi Tsutskiridze, Cosmin Manole – cpt., Florin Mătușa, Keegan May, Siyabulela Mdaka, Silviu Grădinaru, Andrei Mitroi, Andi Radu. Rezerve: Dragoș Dumitrescu, George Tudor, Mădălin Vintilă, Dragoș Doru, Silviu Budileanu, Dan Carlescu, Ionuț Simion, Alexandru Tudor. Antrenori: Cristian Hîldan, Andrei Gurănescu. • CSM Știința Baia Mare: Ionuț Botezatu, Taliauli Sikuea, Jgerenaia Khvicha, Sione Fakaosilea, Adrian Apostol, Taniela Maravunawasawasa, Bidzina Shamkaradze, Silviu Suciu, Ovidiu Cojocaru, Waisea Nailago, Dumani Mtya, Marius Dănilă – cpt., Feofaaki Holoia, Alexandru Alexe, Sean Morrell. Rezerve: Adrian Țală, Paul Rusu, Nika Pataraya, Florian Roșu, Sergiu Lucaciu, Ionuț Balaban, Alexandru Bucur, Mihai Dico. Antrenori: Mario Alejandro Canale, Paul Rusu.

Rezultatele etapei 7: CS Dinamo Bucureşti – CSM Ştiinţa Baia Mare 17-53; SCM Gloria Buzău – ACS Tomitanii Constanţa 20-6; CSA Steaua Bucureşti – CSM Bucureşti 13-20; Timişoara Saracens – CS Universitatea Cluj-Napoca (5 decembrie, ora 11.00).

Etapa viitoare (23 martie 2019): SCM Gloria Buzău – Timişoara Saracens; ACS Tomitanii Constanţa – CSM Ştiinţa Baia Mare; CS Universitatea Cluj-Napoca – CSA Steaua Bucureşti; CS Dinamo Bucureşti – CSM Bucureşti.