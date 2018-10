Emoție și eleganță la Balul Bobocilor Liceului Teoretic „George Pop de Băsești” Ulmeni

Joi, 11 octombrie, o zi cu mult soare, dar și cu multe emoții pentru bobocii Liceului Teoretic „George Pop de Băsești” Ulmeni. Un moment unic pentru viața de licean, Balul Bobocilor a fost pentru ei o rampă de lansare. Balul s-a desfășurat în aula „George Enescu”, a liceului, începând cu ora 16.00. Au pășit în fața juriului format din: doamna prof. dr. Dana Aurora Covaci, director al Liceului Teoretic „George Pop de Băsești” Baia Mare, domnul primar al orașului Ulmeni, Lucian Morar, doamna prof. Alexandra Sălăjan, director adjunct al Liceului Teoretic „George Pop de Băsești” Ulmeni, și din alte cadre didactice, elevi și sponsori, doisprezece concurenți, zece concurenți ai Liceului Teoretic „George Pop de Băsești” Ulmeni, iar două dintre concurente au reprezentat cu mult curaj Liceul Teoretic „George Pop de Băsești” Baia Mare.

Publicul a fost unul numeros, format din părinții elevilor, care i-au susținut cu mândrie și cu multe emoții, din colegii lor, alți invitați și din cadre didactice, care s-au implicat și i-au ajutat pe concurenți în pregătirea probelor, și nu în ultimul rând, din elevii clasei a XII-a, organizatorii întregului moment, cei fără de care balul nu ar fi avut același succes. Consiliați de doamna director prof. Aurora Pușcaș, care este și diriginta lor, aceștia au organizat frumosul eveniment, în cel mai mic detaliu. Au pregătit sala, probele, dar și numeroase surprize și cadouri pentru boboci. Tot ei au propus ca tema balului să fie „Boboc în Anul Centenarului”, ținând cont de evenimentul major al acestui an.

A urmat proba de prezentare, unde publicul a avut ocazia să-i cunoască mai bine pe concurenți, fiecare încercând să impresioneze încă de la început juriul.

Carisma bobocilor și calitățile lor de artiști au fost puse în valoare în prima probă. Fiecare boboc a jucat rolul actorului său preferat, printre aceștia regăsindu-se Florin Piersic, Jennifer Lo­pez, Costel Băloiu (Pis­truiatul), Paul Walker. Elevii au dat dovadă de multă inspirație, unii au reușit să prezinte momentul în versuri spre bucuria publicului care a fost surprins de abilitățile lor.

Eleganța și farmecul lor au fost testate în proba de talent. Bobocii au reușit să surprindă juriul, dar și publicul prin dans, teatru, poezie, trucuri cu cărți, jonglerii cu mingea, momente care au dovedit cât de pregătiți și dornici sunt să câștige titlul de Miss și Mister Boboc 2018.

Au arătat că sunt frumoși, eleganți, talentați, dar și emoționați așa că a venit momentul să își dovedească capacitățile intelectuale și bunele maniere. Au trecut prin proba bunelor maniere la restaurant, unde au fost puși în diverse situații la servirea mesei.

Proba de cultură generală a relevat cât de bine stăpânesc informații legate de Marii clasici, dar și de viața și activitatea patronului spiritual al liceului, Marele patriot, George Pop de Băsești.

Nu putea să lipsească proba surpriză, venită din partea organizatorilor, unde concurenții au reprodus versuri din melodii cunoscute, ascultate în cască, spre deliciul și amuzamentul publicului.

Odată probele încheiate, juriului i-a fost greu să desemneze câștigătorii, pentru că toți s-au descurcat excepțional, așa că au avut nevoie de puțin timp pentru a delibera. În tot acest timp, majoretele liceului au susținut un spectacol de zile mari, iar clasa a XII-a a avut un moment senzațional de umor numit „Generația PRO”.

Pentru că emoțiile bobocilor, dar și ale părinților erau la cote maxime, juriul a desemnat câștigătorii: titlul de Miss Boboc 2018 a revenit elevei Denisa BUDA, iar titlul de Mister Boboc 2018 elevului Andrei FECHETE.

Toți concurenții au fost premiați cu diplome și cu cadouri, pentru că ei sunt cu toții câștigători!

În finalul balului, elevii liceului au avut parte de multă muzică, dans, voie bună, dar și de o masă festivă organizată în cinstea lor. Toate acestea au fost sponsorizate de către membrii Fundației „Sf. Anton de Padua” Ulmeni, președinte prof. Aurora Pușcaș și bineînțeles de către sponsori locali, care au fost prezenți la frumosul eveniment.

Denisa BUDA (Miss Boboc): ”Sunt foarte fericită că am câștigat, sincer nu mă așteptam, am avut atâtea emoții, ba chiar am plâns înainte să urc pe scenă! Aprecierea publicului, pentru versurile recitate despre «bobocii de la G.P.B.», în deschiderea balului, mi-au dat curaj și încredere în șansa de a câștiga ti­tlul de Miss Boboc în Anul Centenarului. Îi mulțumesc doamnei diriginte, prof. Andrada Ioana Oros, pentru sprijinul acordat!”

Andrei FECHETE (Mister Boboc): ”Nu am avut emoții! M-am distrat, am fost EU și asta m-a ajutat. Le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut și m-au încurajat!”

Prof. Ioana Andrada OROS

Liceul Teoretic „George Pop de Băsești” Ulmeni