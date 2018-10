11 goluri în duelul de la Dunăre

• Universitatea Galaţi – AS Independenţa Baia Mare 6-5 (1-1)

11 goluri s-au dat în confruntarea de la Dunăre dintre Universitatea Galaţi şi AS Independenţa Baia Mare. Duelul din etapa 6 a ligii feminine la fotbal s-a terminat cu victoria gazdelor 6-5 (1-1), formaţia antrenată de Liviu Ivasuc coborînd pe penultima poziţie, cu doar 3 puncte după patru etape. Universitatea a condus de fiecare dată în disputa cu maramureşencele, 1-0, 2-1 şi 3-2. La acest scor, total neconcentrate, băimărencele au încasat trei goluri în numai 3 minute!!! Cu un avantaj de patru goluri, gălăţencele şi-au permis să se relaxeze, pe final de partidă fiind taxate. AS Independenţa a marcat tot de trei ori, între minutele 85 şi 90+2, însă nu a mai existat timp pentru încă unul. Borodi (2), Predoi (2) şi Dîrle au marcat golurile echipei noastre, care în etapa viitoare va evolua tot în deplasare, la AFC Fair-Play Bucureşti, într-o restanţă.

Rezultatele etapei 6: Universitatea Olimpia Cluj-Napoca – Vasas Femina Odorhei 4-0; CSŞ Târgovişte – AFC Fair-Play Bucureşti 0-2; Fortuna Becicherecu Mic – Heniu Prundu Bârgăului 0-0; Universitatea Galaţi – AS Independenţa Baia Mare 6-5; Universitatea Alexandria a stat.

Etapa viitoare (duminică, 4 noiembrie): Universitatea Alexandria – Universitatea Olimpia Cluj-Napoca; Heniu Prundu Bârgăului – Universitatea Galaţi; AFC Fair-Play Bucureşti – Fortuna Becicherecu Mic; Vasas Femina Odorhei – CSŞ Târgovişte; AS Independenţa Baia Mare stă.

Restanţă, etapa 2: AFC Fair-Play Bucureşti – AS Independenţa Baia Mare (duminică, 28 octombrie, ora 11.00).