Expoziţie de oi şi capre în Ocna Şugatag

Duminică, 21 octombrie, a avut loc, în premieră la Ocna Şugatag, a XII-a ediţie a „Expoziţiei de ovine şi caprine”, organizată de Asociaţia Judeţeană a Crescătorilor de Ovine şi Caprine „Maramureşul”. La eveniment au participat zeci de concurenţi, din tot judeţul, care au adus cu ei o serie de exemplare frumoase. Unii au plecat acasă şi cu premii.

Dacă anii trecuţi manifestarea se organiza la Şomcuta Mare, acum tradiţia s-a schimbat: „Ediţiile precedente au fost organizate la Şomcuta Mare, dar iată că, în acest an, a fost aleasă altă localitate pentru organizarea expoziţiei. În premieră, ediţia din acest an a fost organizată la Ocna Şugatag, decizie luată de Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene a Crescătorilor de Ovine şi Caprine «Maramureşul». Astfel, au fost amenajate 47 de standuri cu cele mai frumoase exemplare din fermele din Maramureş, unele fiind premiate”, a explicat Gheorghe Buda, preşedintele Asociaţiei Judeţene a Crescătorilor de Ovine şi Caprine „Maramureşul”. Premiile s-au acordat pe cinci categorii. La secţiunea „berbeci”, premiul I a fost acordat exemplarelor deţinute de Vasile Dunca, locul II a aparţinut lui Viorel Zupcek, iar premiul III a fost obţinut de Maria Szabo. La categoria „oi mame”, pe locul I s-a clasat Otto Kosa, II – Mihai Arba, III – Vasile Mariş. Secţiunea „mioare” a fost câştigată de mioarele deţinute de Botond Kolozsvari, acesta fiind urmat pe podium de Mihai Danci şi Cosmin Achim. La categoria „miori”, pe locul I s-au clasat exemplarele fermierului Ionuţ Pop, urmat fiind de Marius Onişa şi Adriana Codrea. Ultima categorie, cea de „tineret an curent”, a fost câştigată de animalele ce aparţin lui Călin Moga, fiind urmat de Ioan Ungurean, pe locul II, şi Ilie Nemeş pe ultima treaptă a podiumului. Restul participanţilor au primit menţiuni. La eveniment au fost prezenţi 40 de crescători care şi-au expus exemplarele în 47 de boxe. Fiecare dintre acestea au găzduit câte un berbec şi 10 oi. Manifestarea s-a bucurat de o participare numeroasă şi din partea publicului. De asemenea, la expoziţie au participat reprezentanţi ai APIA, Oficiului judeţean pentru zootehnie, dar şi ai federaţiei Romovis. Asociaţia Judeţeană a Crescătorilor de Ovine şi Caprine „Maramureşul”, organizatoarea expoziţiei, are în componenţă aproximativ 600 de producători din tot judeţul.