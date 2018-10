Reabilitarea unui bloc

Clădirea „Semilunii” de pe str. Vasile Alecsandri din Tg. Lăpuş se apropie de recepţia lucrărilor de modernizare conform proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale colective”, executat de firma SC Gricon SRL. Ing. Florin Buda, administratorul firmei constructoare, ne spune: “Am realizat anvelopări, montări de termosistem din polistiren expandat gros de 10 cm, peste care am aplicat vată bazaltică de 3 cm. Am executat apoi tencuieli decorative, am amenajat şarpanta din lemn, am reabilitat casele scărilor şi am montat învelitoare din ţiglă metalică”. La finalizare, blocul va arăta ca nou şi va avea tot confortul necesar.