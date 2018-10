Donează sânge, salvează vieţi la Sighetu Marmaţiei

Clubul Rotaract Sighet împreună cu Centrul de Transfuzie Sanguină Maramureş, cu sprijinul Rotaract T.E.A.M. Baia Mare, organizează în Sighet colectă de sânge.

Acţiunea va avea loc marţi, 30 octombrie 2018, între orele 09.00 – 15.00, în incinta Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei.

Donarea de sânge este un gest care nu necesită un efort mare pentru a-l face, dar este vital şi de cele mai multe ori poate salva o viaţă.

În spitale, sângele se consumă zilnic, iar pentru că cererea este mare, stocurile se epuizează repede.

Având în vedere faptul că o astfel de activitate presupune un program prestabilit şi o programare a persoanelor care vor să participe la activitatea de donare de sânge, doritorii trebuie să completeze acest formular de înregistrare accesând următorul link: https: //form.jotformeu.com/82954314045355 .

Donatorii de sânge trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: este necesară prezentarea actului de identitate (ex. buletin, CI, carnet de conducere sau paşaport etc.); să aibă vârsta cuprinsă între 18 – 65 ani (la prima donare la peste 50 ani, numai cu acordul medicului de la triaj); greutate 50-100 kg femeile, 60-110 kg bărbaţii; tensiunea arterială: TAD 60 – 100 mm Hg, TAS 100 – 180 mm Hg; pulsul regulat, 50-100 bătăi-minut; hemoglobina în intervalul 12.5-17.5 g/dl femeile, 13.5 – 19.5 g/dl bărbaţii; temperatură corporală ‹ 37,5ᵒC; să aibă vene vizibile sau bine conturate şi flexibile; să nu fi suferit în ultimele 6 luni intervenţii chirurgicale, examinare endoscopică cu instrumente flexibile, transfuzie de sânge/componente sanguine, transplant de celule/ţesuturi de origine umană, tatuaje, piercing etc.

În caz de temperatură mai mare de 37,5ᵒC, afecţiuni gripale, trebuie să treacă 2 săptămâni de la dispariţia simptomelor; femeile să nu fie însărcinate, să nu fie în perioada de lăuzie, alăptare (se poate dona după 18 luni de la naştere, în cazul în care mama alăptează), în perioada menstruală (la 5 zile după menstruaţie se poate dona), să treacă minimum 6 luni în cazul în care sarcina nu a fost dusă la termen (avort); să nu prezinte afecţiuni cardiovasculare, afecţiuni ale sistemului nervos central, tendinţă patologică la sângerare, afecţiuni hematologice, renale, metabolice (diabet zaharat) şi endocrine, reumatologice şi imunologice, dermatologice, boli profesionale, boli infecţioase (hepatite virale etc.), parazitare, afecţiuni maligne, TBC, ulcer, persoane pensionate medical; să nu fie analfabet (pentru a putea completa chestionarul de autoexcludere, pentru a citi drepturile şi obligaţiile ce îi revin ca donator de sânge); să nu fi consumat grăsimi, alcool în ultimele 48 de ore; etc.; să fie odihnit (donarea este contraindicată după schimbul de noapte)

ÎNAINTE DE A DONA:

Dimineaţa, înainte de donare, să serviţi un mic dejun (fără grăsimi), să vă hidrataţi; să nu fumaţi înainte şi după donare cel puţin o oră.

Numărul de donări/an: pentru bărbaţi 4-5 ori/an (minimum 70 de zile între 2 donări standard), pentru femeie 3-4 donări/an (minimum 90 de zile între 2 donări standard).

Dacă apar sângerări sau vânătăi sub piele, aplicaţi comprese reci pe locul respectiv.

Rezultatele testelor sunt confidenţiale.

Beneficii: Adeverinţă pentru 1 zi liberă de la locul de muncă sau o zi scutire pentru elevi, studenţi şi militari în ziua donării; Adeverinţă pentru reducere 50% la abonamentul pentru transportul în comun (pentru 30 de zile) pentru persoanele care donează la Centrul de Transfuzie Sanguină Maramureş, cu domiciliul în Baia Mare.

Se acordă 7 tichete de masă.