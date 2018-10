Apariţia pestei porcine în Maramureş, favorizată de măsurile reduse de prevenţie

Maramureşul este al 17-lea judeţ din România în care a fost confirmată pesta porcină. Deocamdată, sunt certe trei focare în gospodăriile unor localnici din Ieud şi Onceşti. În toate cazurile, porcii au fost achiziţionaţi de la comercianţi care i-au adus din Bihor. Unul dintre comercianţi este din Onceşti. Apariţia focarului în gospodăria sa a fost confirmat ieri-dimineaţă. Acesta a vândut porci în Ieud şi-n alte localităţi de pe Valea Izei.

Deputatul USR Maramureş, Vlad Emanuel Duruş, este preocupat de situaţe şi de rapiditatea propagării virusului în judeţ. În august, în plin scandal la nivel naţional pe pestă porcină, deputatul a fost în peste 18 localităţi din zona Codrului şi Valea Izei. Unul dintre scopuri a fost de a constata dacă la nivelul autorităţilor locale şi al populaţiei există suficiente informaţii cu privire la metodele de prevenţie. Concluziile sale au fost cuprinse în interpelarea adresată premierului Viorica Dăncilă, în data de 5 septembrie.

„Din păcate, constat cu mult regret că problemele ridicate în interpelare, la care nu am primit răspuns nici după 50 de zile, sunt cauze ale apariţiei virusului în Maramureş. S-au luat foarte puţine măsuri de prevenţie într-un judeţ care este graniţă cu Sălaj şi Satu Mare, unde erau confirmate focare de peste un an. De câte ori s-a întâlnit Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pe tema pestei porcine, până în luna octombrie, şi ce măsuri a impus? La intrarea în judeţ, dinspre Sălaj şi Satu Mare, trebuiau asigurate filtre permanente care să controleze, în special, maşinile de trans­port. În vreme de pestă porcină, comerţul cu porci din alte judeţe sigur nu se face în portbagaj! Nu am avut astfel de filtre. În ţară au fost omorâţi câteva sute de mii de porci după apariţia pestei. Riscăm ca şi Maramureşul să devină un mare abator înainte de a se intra în postul Crăciunului. Vom avea responsabili?”, a spus Duruş.



Deputatul face un apel la responsabilitate şi către populaţie, pentru a preveni răspândirea virusului. Sunt câteva reguli minime de biosecuritate care ar trebui respectate:

– porcii se vor ţine în adăposturi împrejmuite, astfel încât să se prevină intrarea păsărilor în contact cu animalele (păsările sunt purtătoare de virus)

– porcii nu se vor hrăni cu resturi alimentare de origine animală sau cu furaje aduse din zona în care există porci mistreţi

– intrarea în zona de creştere a porcilor să se facă în haine şi încălţăminte specială, folosite doar în interiorul curţii

– limitarea accesului altor persoane în zona de creştere a porcilor

– examinarea zilnică a efectivelor de animale

– informarea imediată a medicului veterinar cu privire la orice suspiciune de boală

– nu se vor sacrifica pentru consum animalele bolnave sau care sunt în contact cu acestea

Biroul comunicare,

Cabinet parlamentar deputat Vlad Emanuel Duruş

(P)