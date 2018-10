Echipa de Under 18 a AS Independenţa, turneu în capitală

ACS Dream Team Bucureşti, echipă de liga 3, condusă şi antrenată de Irina Giurgiu (fostă Codrea), acum cîţiva ani jucătoare şi antrenoare la AS Independenţa Baia Mare, în colaborare cu American International School of Bucharest, aduce primul turneu organizat împreună.

În perioada 26-27 octombrie are loc prima ediţie a Bucharest Grand City International Football Cup, turneu care se doreşte să crească de la an la an prin participare internaţională. Prima ediţie are la start 5 echipe U18: Clubul Sportiv AS Independenţa Baia Mare, CS Universitatea Alexandria, ACS Activ Slobozia, AISB Vampires şi Dream Team Bucureşti.

Programul AS Independenţa Baia Mare • Vineri, 26 octombrie: ACS Dream Team Bucureşti – AS Independenţa Baia Mare, ora 12.30; AS Independenţa Baia Mare – CS Universitatea Alexandria, ora 17.00. • Sîmbătă, 27 octombrie: AS Independenţa Baia Mare – AISB Vampires, ora 11.30; AS Independenţa Baia Mare – ACS Activ Slobozia, ora 15.15. Antrenorii Octavian Dragomir şi Bogdan Codrea au deplasat la acest turneu următorul lot de jucătoare: Kriszta Haim, Andreea Tătăran, Daiana Burde, Oana Tă­maş, Alexandra Boldijar, Andreea Domniţa, Denisa Şut, Daiana Oneţ, Renata Petruş, Andreea Indrecan, Evelin Viciocian, Renata Oancea, Denisa Pintea, Nicoleta Rodilă şi Maria Dragăn.

La turneu şi-a anunţat participarea şi preşedintele FRF, Răzvan Burleanu.