Restanță în capitală

• AFC Fair-Play București – AS Independența Baia Mare •

Duminică, 28 octombrie, de la ora 11.00, pe baza sportivă de la Ciorogârla se va disputa restan­ța dintre AFC Fair-Play București și AS Independența Baia Mare, contînd pentru etapa 2 a Ligii 1 la fotbal feminin. Fetele coordonate de Liviu Ivasuc merg în capitală pentru a obține primul rezultat pozitiv din deplasare, chiar dacă le va fi foarte dificil. Actualmente, AS Independența ocupă penultima poziție în primul eșalon (3 puncte), iar gazdele de mîine se află pe locul 5 (6 puncte), cu un meci în plus peste formația noastră. Băimărencele vor face deplasarea cu un lot restrîns numeric, Liviu Ivasuc confruntîndu-se cu jucătoare accidentate sau plecate la loturile naționale de junioare. Dacă în etapa precedentă băimărencele au marcat de cinci ori în deplasarea de la Galați, însă au încasat șase boabe, acum sperăm ca istoria să nu se repete și Independența să înscrie cu un gol mai mult decît adversarul. Restanța din etapa a doua va fi arbitrată de Ana Maria Terteleac (Berceni), ajutată de Mihai Bălțatu (Buftea) și Cristian Ionuț Măndiță (Tunari).