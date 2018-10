Percheziţie la un traficant de ţigări, în Poienile de sub Munte

Sâmbătă, 26 octombrie, în baza unui mandat emis de către Judecătoria Vişeu de Sus, poliţiştii de frontieră din Poienile de Sub Munte – ITPF Sighetu Marmaţiei au efectuat o percheziţie la un imobil de pe raza comunei Poienile de Sub Munte.

În urma percheziţiei, poliţiştii de frontieră au descoperit în imobilul respectiv, în care locuia cetăţeanul român V.S., în vârstă de 33 de ani, 582 pachete cu ţigări, de diferite mărci, de provenienţă ucraineană provenite din contrabandă .

Ţigările, în valoare de peste 6.800 lei, au fost ridicate în vederea confiscării, iar poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă.

În continuare, se desfăşoară activităţi specifice sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale, urmând ca, la finalizare, să fie luate măsurile legale ce se impun.

Ţigări şi tutun pentru narghilea, ascunse într-un microbuz

Poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali din cadrul PTF Siret – ITPF Sighetu Marmaţiei au descoperit, ascunse în spaţii special amenajate în podeaua şi plafonul unui microbuz condus de un cetăţean ucrainean, 1.410 pachete cu ţigări şi 234 kg de tutun pentru narghilea, de provenienţă ucraineană.

Bunurile au fost ridicate în vederea confiscării, cetăţeanul ucrainean a fost sancţionat cu amendă în valoare de 10.000 lei şi s-a luat măsura interzicerii intrării în România pe o perioadă de 5 ani.