Conferinţa PNDR Regiunea Nord-Vest, în Baia Mare

Municipiul Baia Mare a fost ieri gazda Conferinţei Regionale PNDR – Regiunea Nord-Vest. La eveniment au participat reprezentanţi ai PNDR, AFIR, APIA, autorităţi locale şi judeţene, dar şi fermieri din toate regiunile din nord-vestul ţării. Sala Teatrului Municipal, locul de desfăşurare, a fost arhiplină.

Participanţii au fost informaţi despre direcţiile în care se îndreaptă acum politica PNDR. Carmen Boteanu, dir.gen.adj. AM PNDR, a spus: „Ne-am propus pentru astăzi să abordăm două subiecte de interes, atât pentru România, cât şi pentru Europa: întinerirea generaţiei în agricultură, dar şi un element destul de controversat pentru noi – asocierea în scopul competitivităţii la nivelul fermierilor. Prezentarea se va axa în special pe măsurile implementate direct de către autoritatea de management. Elementele pe care mi-am propus să le aduc în discuţie sunt şi elemente de noutate care vizează contextul actual, legate de modificarea Programului naţional de Dezvoltare Rurală, în condiţiile în care România se confruntă şi cu această epizootie a Pestei Porcine Africane, foarte cunoscută, din păcate. Ce ne-am propus pe partea de întinerire a generaţiilor implicate în agricultură? După cum se vede şi din analiza socio-economică a programului, la nivel naţional au fost identificate o serie de probleme cu care România s-a confruntat în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale. Enumăr aici, în mod special, un nivel destul de scăzut de pregătire agricolă şi antreprenorială pentru populaţia implicată în acest sector. De asemenea, un procent ridicat al fermierilor în vârstă, adică îmbătrânirea generaţiilor implicate în agricultură. Astfel, programul şi-a propus ca direcţie de acţiune tocmai rezolvarea acestor elemente negative prin restructurarea fermelor, în special a celor mici, prin întinerirea generaţiilor de fermieri. Pentru a le face competitive, avem în vedere sprijinirea cooperativelor şi instalarea tinerilor fermieri ca acţiune complementară. Am constatat că pentru o dezvoltare adecvată a spaţiului rural românesc sunt necesare trei elemente de maximă importanţă: accesul fermierilor la teren, la finanţare şi nu în ultimul rând, accesul fermierilor la informaţie, sau informare şi servicii de formare profesională şi consiliere. De fapt, ultimul element prezentat este şi cel mai important, pentru că în lipsa unor informaţii pe care fermierii să le primească la momentul oportun şi într-o manieră corectă, accesul la finanţare este compromis, pentru că proiectele făcute, dacă se depun, nu au şanse de succes sau, în momentul în care fermierul identifică oportunitatea de finanţare, apelul poate deja este închis, ori sumele deja epuizate. Dacă e să învăţăm şi din greşeli, pot spune că măsurile din PNDR, care s-au axat pe formare profesională şi consiliere, au fost lansate cu întârziere. Asta înseamnă că la acest moment vorbim despre proiecte de formare profesională pentru fermieri în condiţiile în care majoritatea finanţărilor sunt epuizate în cadrul PNDR. Ce înseamnă acest lucru? Nu înseamnă că banii sunt irosiţi, ci că la acest moment putem valorifica această oportunitate de finanţare pentru exerciţiul financiar viitor, dar şi pentru a ne consolida experienţa la nivelul fermei, din perspectiva conceptului de asociere”.

Maramureşul, în top la proiecte finanţate prin PNDR în regiune

Fermierii au fost ascultaţi pentru a vedea cu ce probleme se confruntă şi a se încerca remedierea acestora pe viitor. De asemenea, ei au fost informaţi despre stadiul actual al absorbţiei fondurilor europene, la care judeţul nostru este fruntaş pe PNDR. Mihaela Măhălean, dir. gen. adj. AFIR, a explicat: „Eu spun că e cazul să ve­dem un stadiu al implementării programului PNDR 2014 – 2020, în cifre statis­tice, urmând să încerc să vi le des­criu şi să prezint rezultatele şi indicatorii cei mai importanţi, pentru Cen­trul Regional 6 Nord-Vest, regiune în care ne aflăm. De asemenea, suntem aici să vă ascultăm eventualele probleme. Vrem să ştim unde am greşit şi ce pu­tem face pentru programarea următoare, care-i scopul nostru astfel încât gradul de absorbţie să crească semnificativ. După cum se vede, până la momentul actual, avem un nivel al plăţilor efectuate către beneficiarii PNDR de 3,76 miliarde euro şi aici mă refer doar la plăţile efectuate, excluzând APIA, deci doar cele de pe zona de investiţii, ceea ce înseamnă circa 40% grad de absorbţie a fondurilor acordate de Comisia Europeană. Dacă ne uităm şi gradual, pe fiecare an de implementare, de la momentul aprobării PNDR 2014 – 2020 şi până la momentul de azi, incluzând aici şi sumele contractate şi plătite din octombrie, putem vedea cum an de an am crescut ca nivel al fondurilor solicitate, contractate şi plătite. Dacă la momentul 2016 am avut un grad de absorbţie de 17,22%, raportat la suma alocată totală pe PNDR, în 2017 -2018 gradul de absorbţie a ajuns la 82,78%, raportat la suma contractată. Proiectele de investiţii finanţate prin PNDR care arată, din punct de vedere al ponderii finanţării pe Regiunea 6 Nord-Vest, că pe primul loc se situează Bihorul, după care urmează Bistriţa şi apoi Maramureşul cu 1.918 proiecte contractate până la momentul actual.”

20.000 de fermieri maramureşeni au primit bani prin Fondul European de Dezvoltare Rurală

La manifestarea regională din Baia Mare a fost prezent şi directorul executiv al APIA Maramureş, Florin Urs: „Avem un eveniment foarte important, care s-a desfăşurat încă în şase locaţii din ţară, pe regiunile de dezvoltare. Pentru regiunea de Nord-Vest s-a ales municipiul Baia Mare, având în vedere şi localizarea cumva în centrul regiunii judeţului nostru. De asemenea, prin PNDR se aplică măsuri atât prin APIA, cât şi prin AFIR. În ceea ce priveşte plăţile care se efectuează prin noi, 35% provin din Fondul European de Dezvoltare Rurală, cu un număr foarte mare de beneficiari, peste 20.000 de fermieri maramureşeni, din 34.800 în total, care beneficiază de aceste măsuri”.