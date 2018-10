Cresc preţurile la ţigări, alcool şi electricitate, iar datoriile fiscale s-ar putea prescrie mai repede

Iată o sinteză a celor mai importante modificări legislative apărute săptămâna trecută.

• Ministrul de Finanţe ia în calcul posibilitatea reducerii perioadei de prescripţie a datoriilor fiscale, Eugen Teodorovici anunţând că va face o propunere astfel în­cât termenul să scadă de la 5 ani, la 2 ani.

• Respinsă iniţial, Legea privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului a trecut de Camera Deputaţilor, după ce PSD a propus reluarea votului, invocând faptul că unii parlamentari nu şi-au exprimat votul, deşi erau prezenţi în sală.

• Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a pus în dezbatere publică un proiect de Ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată stabilite prin Decizia de impunere privind CASS datorată de persoanele fizice.

• Legea offshore a fost adoptată de Camera Deputaţilor, ca for decizional, cu 170 de voturi pentru, 3 împotrivă şi o abţinere. Noutatea constă în reintroducerea clauzei de stabilitate a regimului fiscal al exploatărilor de gaze naturale din Marea Neagră pe toată perioada de derulare a acordurilor petroliere.

• A intrat în vigoare Le­gea nr. 192/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, potrivit căreia persoanele care refuză un loc de muncă sau care nu vor să participe la serviciile de stimulare a ocupării forţei de muncă pierd ajutorul de la stat.

• Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a lansat Registrul electronic de evidenţă a contractelor de internship, toate organizaţiile gazdă având obligaţia înregistrării lor în portalul dedicat.

• Pe perioada sarcinii femeia însărcinată are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, fără ca salariul să îi fie afectat. Pentru a beneficia de reducerea programului de lucru este nevoie de o recomandare de la medicul de familie, care să confirme faptul că nu poate munci 8 ore.

• Mai mulţi senatori aparţinând grupului parlamentar PMP au iniţiat un proiect de lege prin care se stabileşte construirea unei noi reţele de drumuri rutiere de mare viteză sub numele de Autostrada Estului.

• Acţiunea de evaluare a angajaţilor este obligatorie din 2011, însă noutăţile de anul acesta aduc amenzi de până la 10.000 lei.

• Raportul privind modificările la Codul penal şi Codul de procedură penală a fost publicat de Comisia de la Veneţia.

• Statul român, prin Trezorerie, va ajuta părinţii să economisească pentru copii printr-o nouă OUG pentru programul gROwth.

• Dacă aveţi un abonament la internet pe numele dvs. atunci trebuie să ştiţi că titularul este vinovat de ilegalităţile comise de altă persoană.

• Parlamentul va decide asupra unui proiect de lege prin care românii din Diaspora vor putea vota prin intermediul unei aplicaţii, introducându-se astfel dreptul de vot electronic în România.

• Liberalizarea onorariilor notarilor este acum cu un pas mai aproape de realitate, după ce Ordinul nr. 3926/C/2018 a fost publicat în Monitorul Oficial.

• Curtea Constituţională a admis, joi, câteva dintre sesizările formulate de preşedintele Iohannis, ICCJ, PNL, PMP şi USR privind modificările votate de PSD-ALDE pentru Codul penal.

• Accizele vor creşte din 2019 şi, drept urmare vor creşte preţurile la carburanţi, ţigări, alcool şi electricitate.

• Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va emite un nou Ordin prin care se va aproba o nouă Procedură de înregistrare a contractelor de chirie la ANAF.