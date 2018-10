La Bruxelles se vorbeşte despre o nouă politică agricolă europeană, ca răspuns la poluarea generată de utilizarea pesticidelor, îngrăşămintelor chimice şi a medicamentelor de sinteză. Sloganul general al UE este “One planet”, o atenţionare că omul are obligaţia să nu distrugă echilibrul natural. Revenirea la mediu este bună, dar nu şi suficientă pentru o revoluţie ecologică reală!

Uniunea Europeană încă nu recunoaşte că subvenţionează greşit agricultura poluantă. Sistemul implementat zeci de ani a creat efecte perverse, dificil de anulat. Pe mai departe, ecologismul rămîne un slogan la nivelul declaraţiilor şi al promisiunilor, iar deciziile sînt nesemnificative. Liderii europeni au impresia că vor putea repara ce au stricat, dar între timp a apărut opoziţia fermierilor. Politicienii nu pot opri bulgărele de zăpadă după ce a pornit de pe deal!

După ce ai liberalizat agricultura chimizată, este greu să renunţi la metodele agricole “moderne”. Se vorbeşte la Bruxelles despre o tranziţie ecologică, de luarea unor iniţiative pentru o economie nouă şi o agricultură curată. Ideile sînt corecte, însă revenirea la agricultura naturală, biologică, ecologică este dificilă, deoarece producţia de alimente şi furaje este azi dominată 99% de metodele convenţionale.

Cel mai grav este că s-a pervertit gustul consumatorilor, aceştia cumpără cele mai ieftine alimente, indiferent de calitatea lor. Occidentalii de rînd nu-s pretenţioşi, consumă roşii produse pe vată minerală, chimizate 100%, ceea ce facem deja şi noi, am adoptat metodele occidentale de producţie intensivă.

Întoarcerea agriculturii la ecologie era previzibilă, dar se va produce cu pierderi şi durere. Fermierii sînt tentaţi să declare că varza este naturală, deşi n-a văzut gunoiul de grajd. Că oul este curat, cu furaj modificat genetic. Dar cea mai mare îngrijorare pentru consumatori este produsă de explozia bolilor la plantele de cultură şi la animalele de fermă. Manipularea prin hibridare şi alte metode de modificare genetică practic obligă fermierii să folosească substanţe toxice.

Pesta porcină africană bate în poartă, de Crăciun vom avea cîrnaţ de import. Constatăm că şi această boală a apărut datorită intensivizării zootehniei – porcii de fermă au imunitate scăzută. Dar de acest defect sînt acuzaţi … mistreţii din păduri, care există şi trăiesc în acord deplin cu natura! Pervertirea spiritului uman îi determină pe unii să ceară uciderea acestor creaţii ale lui Dumnezeu, cică pentru a salva porcii domestici.

Uniunea Europeană are meritul că pune problema revoluţiei ecologice şi o extinde la nivelul întregii planete. Terra are resurse limitate, insuficiente pentru a susţine nivelul actual de producţie şi consum. Stilul orăşenesc de viaţă nu poate fi menţinut, este un adevăr îngrijorător pentru generaţiile ce vin, căci lupta pentru resurse şi existenţă va deveni acerbă şi vor apărea conficte între oameni. Expresia acestui mod de viaţă cu consum excesiv de resurse este Uniunea Europeană.

Azi ni se pare normal să mergem la serviciu cu autoturismul greu de o tonă, care consumă de zece ori mai multă energie decît bicicleta. Oraşul se bazează pe economia poluantă şi 70% dintre oameni trebuie să-şi schimbe modul de viaţă. Standardele personale ridicate şi protecţia socială eficace nu vor putea să rămînă la nivelul actual, iar soluţii pe termen scurt nu există. Politicienii nu îşi recunosc greşelile strategice, cu jumătate de gură ne avertizează că totul trebuie schimbat şi avem nevoie de o economie curată.

Noua lume trebuie să fie ecologică, emisiile de carbon să scadă, energia să provină din surse regenerabile, cu tehnologii şi resurse durabile, economie circulară şi digitală. Toate acestea, după ce politica europeană a susţinut şi încă susţine industria murdară!