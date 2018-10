Preasfinţitul Părinte Vasile Bizău, episcopul greco-catolic de Maramureş, participă zilele acestea la Sesiunea de toamnă a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică.

Pe agenda sinodului, reunit în intervalul 29-31 octombrie, la Blaj, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Cardinal Lucian Mureşan, se află diferite tematici de ordin canonic, pastoral şi administrativ, precum şi celebrările care marchează Centenarul Unirii din 1918 pe cuprinsul eparhiilor. De asemenea, episcopii sinodali participă la lucrările Simpozionului ştiinţific internaţional „România 100. Biserica, Statul şi Binele Comun. Istorie şi Teologie”, precum şi la Conferinţa „Centenarul unităţii naţionale şi ambasadorii spiritului românesc”, care îi are ca invitaţi speciali pe Excelenţa Sa Mons. Miguel Maury Buendia, Nunţiu Apostolic în România şi Republica Moldova, şi pe Excelenţa Sa George Gabriel Bologan, Ambasador al României în Italia. Sinodul Episcopilor îi reuneşte pe toţi Episcopii Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, din România şi din afara graniţelor ţării, şi exprimă unitatea Bisericii în comuniune cu Urmaşul lui Petru, Sfântul Părinte Papa Francisc. Episcopii Greco-Catolici se reunesc în sesiune ordinară de două ori pe an, primăvara şi toamna.