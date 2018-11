ACS Florin Popovici Baia Mare, de trei ori pe primul loc

În localitatea Mihai Viteazu din judeţul Cluj a avut loc prima etapă a Campionatului Regional de MiniRugby Transilvania. În această rundă inaugurală au avut loc meciuri la toate cele patru categorii de vîrstă, U8, U10, U12 şi U14, participînd 11 echipe (226 copii), ce au reprezentat 10 cluburi din regiune: CS Viitorul Cluj, CSM Câmpia Turzii, ACS Florin Popovici Baia Mare, U Cluj-Napoca, ACS Speranţa Jucu, CS Şoimii Câmpia Turzii, CS Olimpic Vadu Crişului, CS Şoimii Turda, RC Arieşul Mihai Viteazu şi CSM Baia Mare.

Astfel, cîştigătorii etapei sînt: la U8 – ACS Florin Popovici Baia Mare, la U10 – CSŞ Viitorul Cluj, la U12 – ACS Florin Popovici Baia Mare, la U14, rugby în XV – RC Arieşul Mihai Viteazu şi rugby în VII – ACS Florin Popovici Baia Mare. Etapa a doua a competiţiei va fi pe 10 noiembrie, la Baia Mare, pe Stadionul Phoenix.

• Under 8 (2011- şi mai mici): ACS Florin Popovici Baia Mare – Speranţa Jucu 50-10; Speranţa Jucu – ACS Florin Popovici Baia Mare 35-40. Clasament: 1. ACS Florin Popovici Baia Mare – 30 puncte; 2. Speranţa Jucu – 27 puncte.

• Under 10 (2009-2010): ACS Florin Popovici Baia Mare – CSM Câmpia Turzii 0-2; CS Şoimii Câmpia Turzii – CS Şoimii Turda 0-50; CSŞ Viitorul Cluj – CSM Baia Mare 30-15; ACS Florin Popovici Baia Mare – Şoimii Câmpia Turzii 25-5; CS Şoimii Turda – CSŞ Viitorul Cluj 5-10; CSM Câmpia Turzii – CSM Baia Mare 20-0; Şoimii Câmpia Turzii – CSM Câmpia Turzii 0-40; CSŞ Viitorul Cluj – ACS Florin Popovici 45-0; CSM Baia Mare – CS Şoimii Turda 0-40; Şoimii Câmpia Turzii – CSŞ Viitorul Cluj 0-50; ACS Florin Popovici – CSM Baia Mare 15-15; CSM Câmpia Turzii – CS Şoimii Turda 0-15; CSŞ Viitorul Cluj – CSM Câmpia Turzii 25-10; CSM Baia Mare – Şoimii Câmpia Turzii 30-5; CS Şoimii Turda – ACS Florin Popovici Baia Mare 20-0. Clasament: 1. CSŞ Viitorul Cluj – 30 puncte; 2. CS Şoimii Turda – 27 puncte; 3. CSM Câmpia Turzii – 24 puncte; 4. CSM Baia Mare – 21 puncte; 5. ACS Florin Popovici Baia Mare – 21 puncte; 6. Şoimii Câmpia Turzii – 18 puncte.

• Under 12: ACS Florin Popovici Baia Mare – „U” Cluj-Napoca 20-15; CS Vadu Crişului – ACS Speranţa Jucu 25-5; „U” Cluj-Napoca – ACS Speranţa Jucu 35-5; ACS Florin Popovici Baia Mare – CS Vadu Crişului 40-5; CS Vadu Crişului – „U” Cluj-Napoca 5-25; ACS Speranţa Jucu – ACS Florin Popovici Baia Mare 5-55. Clasament: 1. ACS Florin Popovici Baia Mare – 30 puncte; 2. „U” Cluj-Napoca – 27 puncte; 3. CS Vadu Crişului – 24 puncte; 4. ACS Speranţa Jucu – 21 puncte.

• Under 14 • Rugby în 15: RC Arieşul Mihai Viteazu – CSŞ Viitorul Cluj- Napoca 20-14. Clasament: 1. RC Arieşul Mihai Viteazu – 30 puncte; 2. CSŞ Viitorul Cluj-Napoca – 27 puncte. • Rugby în 7: ACS Florin Popovici Baia Mare – ACS Speranţa Jucu 20-20; CSŞ Viitorul Cluj-Napoca – ACS Speranţa Jucu 0-25; RC Arieşul Mihai Viteazu – ACS Florin Popovici Baia Mare 0-20; CS Speranţa Jucu – RC Arieşul Mihai Viteazu 0-30; ACS Florin Popovici Baia Mare – CSŞ Viitorul Cluj-Napoca 30-10; RC Arieşul Mihai Viteazu – CSŞ Viitorul Cluj-Napoca 20-0. Clasament: 1. ACS Florin Popovici Baia Mare – 30 puncte; 2. RC Arieşul Mihai Viteazu – 27 puncte; 3. CS Speranţa Jucu – 24 puncte; 4. CSŞ Viitorul Cluj-Napoca – 21 puncte. Informaţii furnizate de frr.ro.