Doi ani de la despărţirea de părintele duhovnicesc Justinian Chira

Au trecut doi ani de când ÎPS Justinian Chira, fostul arhiepiscop ortodox al Maramureşului şi Sătmarului ne veghează din Cer. Slujitorii Sfintelor Altare şi credincioşii nu l-au uitat pe jertfelnicul părinte duhovnicesc care le-a adresat de atâtea ori un cuvânt de mângâiere, de încurajare sau a înălţat pentru ei o rugăciune. În muntele cel sfânt al Rohiei, locul de suflet al vrednicului ierarh a fost săvârşită marţi, 30 octombrie, Sfânta Liturghie de PS Timotei Sătmăreanul, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. La slujbă a fost prezent şi PS Iustin, episcopul Maramureşului şi Sătmarului. Sfânta Liturghie a fost urmată de un parastas de pomenire.

“Ne hrănim în lucrarea, din cuvintele, din slujirea” ÎPS Justinian

ÎPS Justinian Chira rămâne în inimile celor pe care i-a slujit şi pe care i-a iubit. Cuvintele şi învăţăturile sale rămân în continuare o hrană duhovnicească pentru cei care l-au cunoscut, dar şi pentru cei care abia acum îl descoperă, după plecarea în Veşnicie. “ÎPS Justinian a fost o icoană, un model pentru noi toţi, dar a fost o lumină. A luminat atât de mult încât a rămas lumina Înalpreasfinţiei Sale şi după plecarea din lu­mea aceasta şi ne hrănim din lucrarea, din cuvintele, din slujirea şi suntem ocrotiţi de rugăciunile pe care le face pentru noi”, a spus PS Iustin, episcopul Maramureşului şi Sătmarului.

A purtat Crucea în fiecare zi

Ziua de 30 octombrie rămâne ca una ce consemnează “despărţirea vremelnică de ÎPS Justinian”. “E un eveniment aparent trist pentru că am pierdut un mare slujitor al lui Hristos, un părinte al nostru, dar în acelaşi timp am câştigat în Cer un mare părinte rugător şi mijlocitor către Dumnezeu pentru noi toţi. În ziua de 30 octombrie, pericopa evanghelică ce se citeşte este de la Sfântul Evanghelist Luca. El vorbeşte despre purtarea Crucii. Are însă Sfântul Evanghelist Luca o nuanţă care nu se găseşte la ceilalţi sfinţi evanghelişti. Şi anume Mântuitorul zice: cel ce doreşte să vină după mine să-şi ia crucea în fiecare zi şi să-mi urmeze mie. Mă gândeam când s-a citit pericopa evanghelică la ÎPS Justinian”, a precizat episcopul maramureşean.

PS Justinian a amintit câteva dintre momentele importante din viaţa fostului arhiepiscop ortodox: intrarea în viaţa monahală la vârsta de 20 de ani când şi-a luat crucea nevoinţei, a celor trei voturi pe care le presupune viaţa monahală: curăţia, sărăcia şi ascultarea necondiţionată. “Aşa a fost episcopul nostru toată viaţa şi ca monah, şi ca slujitor la altar şi ca stareţ la Rohia. A purtat crucea acestei mănăstiri în vremuri grele, când era multă strâmtorare. A ră­mas până în 1973 când a fost chmat la slujirea arhierească, în calitate de episcop-vicar la Cluj. Din momentul în care a plecat de la Rohia în hohotele de lacrimi ale credincioşilor şi suspine multe a şi-a luat crucea unei slujiri mai înalte şi mai responsabile pe care a înţeles-o tot ca o slujire jertfelnică. A slujit 17 ani la Cluj şi apoi în 1990 a venit în Maramureş să rectitorească Episcopia Maramureşului şi să pună o temelie veşnică”, a concluzionat PS Iustin.

Un nou volum din Reflecţii

La finalul Sfintei Liturghii a fost lansat volumul 6 din “Reflecţiile” ÎPS Justinian Chira, cuvinte pe care le-a scris în caietele sale. Este un volum editat de Fundaţia Arhiepiscopul Justinian Chira, prin purtarea de grijă a jurnalistului Mircea Crişan. Depre carte, consilierul cultural al Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, preotul Cristian Ştefan, a arătat că nu are nevoie de nicio prezentare pentru că se prezintă singură prin volumele lansate anterior. În plus, e o carte care vorbeşte de la sine pentru că ea include gândurile şi trăirile consemnate de ÎPS Justinian. După acest eveniment, cei prezenţi şi-au îndreptat paşii spre mormântul fostului arhiepiscop ortodox, acolo unde a fost săvârşită slujba de parastas. La plecare, fiecare a primit un pahar de vin şi un colac.