Nu lăsa pe mâine ce poţi preveni azi!

Un geam deschis, o uşă neasigurată, un laptop lăsat la vedere în autoturism, un telefon purtat în buzunarul din spate sunt câteva contexte „ideale” ce oferă infractorilor posibilitatea de a acţiona cu mai multă uşurinţă. Cu toate că ştiu aceste aspecte, mulţi cetăţeni le ignoră, gândindu-se că lor nu li se poate întâmpla. Pentru a nu deveni victime, poliţiştii le-au reamintit băimărenilor câteva reguli de bază. Puse în aplicare, acestea conferă siguranţă bunurilor personale şi implicit zădărnicesc planurile hoţilor, contribuind la diminuarea fenomenului infracţional.

Activităţile preventive s-au desfăşurat pe parcursul a două zile, respectiv 31 octombrie şi 1 noiembrie, în parcările şi în zona centrelor comerciale din municipiul Baia Mare. Poliţiştii din cadrul Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, împreună cu colegii de la Biroul de Ordine Publică Baia Mare, le-au recomandat băimărenilor să elimine, pe cât posibil, tentaţia:

• să nu lase în autoturism, la vedere, bunuri de valoare

• să încuie portierele autoturismului chiar dacă lipsesc doar câteva clipe

• să nu lase poşete sau genţi pe scaunele din faţă ale autoturismului în timp ce aşează cumpărăturile în portbagaj.

Legat de furturile din genţi şi din buzunare, cetăţenii cu care au stat de vorbă poliţiştii au fost sfătuiţi să fie vigilenţi, în special în locurile aglomerate şi să nu aibă asupra lor sume mari de bani. Sub nici o formă portofelul nu trebuie lăsat în coşul de cumpărături. Sunt întotdeauna vulnerabile şi buzunarul din spate al pantalonilor sau poşeta deschisă.

Dacă se întâmplă să fiţi victima unui furt, primul lucru pe care trebuie să îl faceţi este să sunaţi la poliţie şi să le furnizaţi poliţiştilor cât mai multe informaţii care ar putea duce la identificarea infractorului!

Studiu. Cele mai mari probleme în comportamentul şoferilor. Utilizarea telefoanelor mobile şi conducerea sub influenţa alcoolului

România este cunoscută în interiorul Uniunii Europene drept ţara cu cele mai multe decese înregistrate în urma accidentelor rutiere. Fie că dăm vina pe drumurile proaste sau pe neatenţia altora, un studiu realizat, recent, de Poliţia Română demonstrează că nu toţi suntem atât de conştienţi atunci când vine vorba despre pericolele la care ne supunem şi pe care le putem provoca atunci când urcăm la volanul unei maşini.

Studiul a fost realizat la nivel naţional, Poliţia intervievând 1.259 de şoferi. Condiţia obligatorie pusă şoferilor pentru a participa la acest studiu a fost aceea de a fi condus fiecare dintre ei măcar o dată în ultimele 6 luni. Deşi nu este o surpriză pentru nimeni, 74% dintre şoferi consideră că traficul s-a aglomerat în ultimii 4 ani, în timp ce 51% sunt de părere că starea drumurilor este mai proastă acum.

Neutilizarea centurii de siguranţă şi condusul sub influenţa alcoolului

Studiul arată că 13% dintre şoferi nu au folosit niciodată centura de siguranţă sau o folosesc foarte rar atunci când conduc în localitate. Cei mai mulţi dintre şoferii care au declarat acest lucru sunt tineri, de sex masculin, cu vârste cuprinse între 18 şi 25 de ani. De asemenea, cea mai mare parte a acestora conduc maşini echipate cu unităţi de motorizare de cel puţin 2 litri. Acelaşi studiu relevă faptul că 5% dintre şoferii care au participat la studiu au declarat că utilizează centura de siguranţă doar atunci când călătoresc în afara localităţii sau pe autostradă.

Chiar dacă aceste rezultate sunt îngrijorătoare, totuşi, comparativ cu anul 2008, numărul şoferilor care nu utilizează deloc centura de siguranţă a scăzut considerabil. La acea vreme, 34% dintre şoferi nu foloseau deloc centura de siguranţă.

Îngrijorător este faptul că 9% dintre şoferii intervievaţi au recunoscut faptul că au condus ocazional sub influenţa băuturilor alcoolice. Cea mai folosită scuză în aceste cazuri este aceea a distanţei foarte mici de parcurs. În anul 2008, nu mai puţin de 29% din şoferii întrebaţi recunoscuseră că au mai condus sub influenţa băuturilor alcoolice.

Utilizarea smartphone-urilor la volan, un pericol imens pentru toţi

Utilizarea unui smartphone sau a unei tablete la volan poate provoca oricând un accident grav de circulaţie. 42% dintre şoferii intervievaţi de Poliţia Română au recunoscut că folosesc telefonul la volan, vorbind fără hands-free, trimiţând sms-uri sau verificând notificările de pe reţelele de socializare.

Agresivitatea la volan, tot mai întâlnită în trafic

Studiul arată că agresivitatea la volan este o problemă foarte mare în România, 71% dintre şoferii intervievaţi declarând că s-au simţit măcar o dată agresaţi în trafic prin claxoane sau flash-uri repetate. De asemenea, peste 40% dintre şoferi au fost agresaţi de alţi participanţi la trafic fie verbal, fie prin diverse gesturi obscene.