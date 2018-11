Deputatul Adrian Todoran susţine mărirea subvenţiilor pentru încălzire

Un proiect de lege iniţiat de deputatul PMP Adrian Todoran vine să ajute persoanele cu venituri mici să aibă un confort termic decent pe perioada iernii. Mulţi dintre cei care câştigă puţin şi trăiesc la limita sărăciei nu îşi permit să aloce decât o sumă mică de bani pentru încălzire. În prezent, statul acordă subvenţii, însă ele au rămas la nivelul din 2011, când a intrat în vigoare Legea venitului minim garantat. Acum, modificarea propusă de deputatul Adrian Todoran vizează ajustarea sumelor acordate, în conformitate cu inflaţia şi mărirea preţului la gaz, electricitate, lemne şi alte tipuri de combustibil.

„Guvernul dirijat de penalul Liviu Dragnea are un singur scop. Subjugarea Justiţiei şi a Serviciilor. Atât. Nu mai contează faptul că traiul românilor e tot mai prost, preţurile au crescut alarmant, iar ratele la bănci au luat-o razna.

În calitate de deputat, am depus un proiect pentru modificarea reglementărilor referitoare la ajutoarele oferite de stat pentru încălzirea locuinţelor, pe perioada iernii. În ultimii patru ani, preţul gazelor naturale aproape s-a dublat, preţul lemnelor s-a triplat, însă subvenţia a rămas (cu mici excepţii) neschimbată, din… 2011.

Am solicitat creşterea ajutorului pentru gaze na­turale cu 64% (până la un maxim de 430 lei), iar pentru lemne şi combustibil petrolier cu 122% (până la un maxim de 120 lei). De asemenea, am cerut şi ridicarea plafonului de venituri până la care se primeşte ajutorul. De la 615 la 1.080 lei”, a scris deputatul Adrian Todoran, pe contul său de Facebook.

Întrebat în legătură cu pericolul ca unii să primească subvenţii, deşi situaţia materială nu i-ar îndreptăţii, la aceasta, deputatul PMP Adrian Todoran a afirmat că anumite cazuri izolate nu trebuie să afecteze nevoile evidente ale celor mulţi, care nu îşi permit un confort termic decent.

„După lansarea în spaţiul public a iniţiativei mele, am avut parte de diverse reacţii. Am constatat că a fost bine receptată, că există o mare nevoie din partea populaţiei, iar subvenţionarea încălzirii este absolut necesară. Pe de altă parte, aşa cum se întâmplă uneori, avem parte şi de persoane care profită de prevederile legale şi încasează subvenţii necuvenite, prin declararea falsă a veniturilor realizate. Însă astfel de cazuri se pot soluţiona uşor. Primăriile, cele prin care se acordă subvenţiile, au obligaţia de a efectua anchete sociale, acolo unde există suspiciuni sau au sesizări în ceea ce priveşte nelegalitatea ajutorului pentru încălzire. Iar atunci când se confirmă subvenţiile nelegale, ele trebuie sistate.

De altfel, aceste situaţii cu caracter de excepţie nu trebuie să afecteze dreptul numeroaselor persoane cu venituri mici, care au mare nevoie de ajutor pentru încălzirea pe perioada rece. Vorbim de multe situaţii cu persoane având dizabilităţi grave (moştenite sau dobândite), au suferit accidente cu urmări grave, pensionari cu venituri ce nu ajung nici pentru un pumn de medicamente, familii cu mai mulţi copii, în care doar unul dintre părinţi lucrează şi aduce în casă salariul minim pe economie etc. La aceste persoane m-am gândit în primul rând. Mergem pe buna credinţă, mai întâi, şi apoi vedem dacă unii vor să fenteze legea. Pentru că lucrurile se pot verifica şi ţine sub control, în mare măsură. Există suficiente pârghii pentru instituţiile statului să elimine abuzurile”, a conchis deputatul PMP Adrian Todoran.

Cătălin MAN

(P)