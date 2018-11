Despărţite de un punct înaintea duelului direct

CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud – CS Minaur Baia Mare

CS Minaur Baia Mare merge cu moralul ridicat în deplasarea de la CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud, partida dintre formaţiile ce le desparte 150 de kilometri urmînd să aibă loc sîmbătă la amiază, de la ora 12.00.

Sînt două echipe ce se cunosc suficient de bine, care s-au duelat în vară la turnee amicale, iar din această perspectivă preconizăm că va fi un meci bine pregătit tactic de către cei doi tehnicieni. Atît bistriţencele, cît şi maramureşencele au un moral excelent după ultimele rezultate, care au readus cele două echipe în partea superioară a Ligii Florilor. Formaţia lui Costică Buceschi a ajuns pe locul 5 (13 puncte), în timp ce trupa pregătită de Horaţiu Paşca deţine locul 7 (12 puncte). Aşadar, un punct le desparte pe cele două adversare de mîine, cu un plus pentru gazde, fiindcă joacă pe teren propriu şi beneficiază în lot de cîteva jucătoare cu mare experienţă, unele trecute şi pe la defuncta HCM Baia Mare. Laura Olteanu Pristăviţă, Valentina Ardean Elisei sînt două handbaliste care au cunoscut gloria cu vechiul HCM, iar un alt pericol poate veni de la Oana Chirilă. Meciul din Gloria 2018 Bistriţa şi CS Minaur Baia Mare va fi arbitrat de craiovenii C. Gorina / F. Melencu, observator FRH fiind delegat clujeanul C. Potora.

Ca o ultimă noutate, se pare că în ierarhia Ligii Florilor vor surveni modificări, CSM Roman anunţînd că se retrage din campionat, după decizia consiliului local de a nu mai sprijini, financiar, echipa. În consecinţă, toate rezultatele grupării romaşcane vor fi anulate, CS Minaur urmînd să piardă trei puncte.

Programul etapei 8: CSU Cluj-Napoca – CSM Bucureşti 27-34; CS Măgura Cisnădie – CSM Galaţi (s-a jucat aseară); CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud – CS Minaur Baia Mare (sîmbătă, ora 12.00); ASC Corona 2010 Braşov – SCM Râmnicu Vâlcea (sîmbătă, ora 17.30, TVR 1); CSM Slatina – HC Zalău (duminică, ora 11.00); SCM Gloria Buzău – SCM Craiova (duminică, ora 17.30, TVR 1); HC Dunărea Brăila stă.