În primele 9 luni – Deficitul bugetar a ajuns la 16.8 miliarde lei

– de 2,2 ori peste nivelul din urmă cu un an –

Ministerul Finanţelor Publice a publicat datele cu privire la execuţia bugetului general consolidat după primele 9 luni ale anului. Dacă după primele 8 luni aveam un deficit bugetar de 12 miliarde lei, acum putem vorbi despre un deficit bugetar de 16,8 miliarde lei, respectiv 1,77% din PIB. Este uşor de observat cum deficitul bugetar creşte de la an la an după ce alianţa PSD – ALDE a ajuns la guvernare.

După primele 9 luni ale anului 2016, deficitul bugetar era de doar 3,7 miliarde lei, iar după primele 9 luni din 2017 era de 6,8 miliarde lei.

Deficitul bugetar înregistrat în 2018 este cel mai mare deficit bugetar pe care l-a înregistrat România în ultimii 8 ani.

Cheltuielile s-au majorat cu peste 18%, pe fondul creşterii salariilor din sectorul bugetar, în prezent cheltuielile de personal fiind cu 25,3% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Veniturile bugetului general consolidat au ajuns, după primele 9 luni ale anului, la o valoare de 205 miliarde lei, cu doar 13,6% mai mari faţă de valoarea înregistrată în urmă cu un an.

Colectarea veniturilor din TVA s-a îmbunătăţit în acest an, veniturile crescînd cu 9%, în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut.