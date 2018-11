Luminaţie în cimitirele din Maramureş

În cele mai multe localităţi din Maramureş, cimitirele au găzduit ieri Luminaţia, preoţii catolici şi ortodocşi oficiind parastasuri solemne cu ocazia Pomenirii Morţilor. Potrivit tradiţiei, credincioşii au aranjat cu acest prilej mormintele celor dragi şi au aprins lumânări în amintirea lor.

Ca în fiecare an, mii de maramureşeni merg de Luminaţie la mormintele celor care au trecut în eternitate, aprind lumânări, spun rugăciuni şi dau pomană în amintirea lor. Sărbătoarea, care îi cinsteşte pe cei morţi, este de origine catolică, iar în prezent, în Ardeal, se practică peste tot. „Luminaţia este denumirea populară a acestei celebrări şi se referă la pomenirea tuturor celor răposaţi. În Ardeal, se practică peste tot şi provine, ca şi sărbătoare, din Biserica Romano-Catolică unde, în 1 noiembrie, sunt pomeniţi toţi sfinţii, este Ziua Tuturor Sfinţilor, şi în 2 noiembrie sunt amintiţi şi se fac rugăciuni pentru credincioşii răposaţi”, a explicat pr. can. Emil Gîrboan, protopopul greco-catolic de Baia Mare care a oficiat ieri, 1 noiembrie, parastasul solemn în cimitirul „Dealul Florilor” din oraş. Potrivit cutumei, în aceste zile, în biserici, se celebrează liturghii, se fac pomeniri şi se spun rugăciuni pentru eliberarea sufletelor din Purgatoriu, pentru odihna veşnică a tuturor celor răposaţi. „În cimitire, credincioşii fac o jertfă în plus. Vin în mod fizic, se prezintă la morminte să se roage pentru cei dragi şi aduc flori”, a adăugat pr. can. Emil Gîrboan subliniind faptul că, în principiu, data de 2 noiembrie e Ziua Celor Răposaţi, iar sărbătorirea în 1 noiembrie este o practică locală.