Prima ediție a festivalului internațional de jazz indoor, One Jazz Festival, va avea loc în perioada 9-10 noiembrie la Teatrul Municipal din Baia Mare. “One Jazz Festival propune un line-up variat, cu artiști consacrați din țară și din străinătate.

Balogh Roland – Finucci Bros Quartet (Ungaria), Sorin Zlat Trio (România/Brazilia), Alex Calancea Band (Republica Moldova), Dusha Connection (Austria) sunt trupele care vor concerta pe scena teatrului în cele 2 zile de festival”. Echipa ONE Jazz Festival are în palmares organizarea primelor două ediții a festivalului de jazz&blues outdoor North West Fest. „Dorim să arătăm cât de variat este acest gen muzical și să trezim interesul și curiozitatea oamenilor pentru jazz”, menționează Eddy Keller, organizator. Prezentatorul festivalului este Florian Lungu, personalitate de excepție a jazz-ului românesc. Bilete și informații se găsesc pe pagina evenimentului: http://onejazz.ro. One Jazz Festival 2018 este un festival care nu este finan­­țat din fonduri publice, ci doar din sponsorizări și donații.