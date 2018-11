Unicul proiect Erasmus+ pe mediu din țară, la colegiul „Eminescu” din Baia Mare

„Citoyens europeens – Vivons autrement, vivons durablement” (Cetățeni europeni – să trăim altfel, să trăim durabil), unicul proiect de tip Erasmus+ axat pe protecția mediului și dezvoltarea durabilă a acestuia din România se derulează, începând cu acest an școlar, la Colegiul Național “Mihai Eminescu” din Baia mare, sub coordonarea prof. dr. Ileana Vasilescu. Parteneri ai acestui proiect sunt unități de învățământ din: Franța, Portugalia, Bulgaria și Italia.

• mobilitate în Portugalia, la Agrupamento da Escolas de Santo Andre Barreiro

Cea dintâi activitate a proiectului găzduită de colegiul băimărean a avut loc vineri, 2 noiembrie, și a reunit zeci de elevi ai unității de învățământ și profesori care au pus în practică, în cadrul unui atelier, cunoștințele dobândite în cadrul primei mobilități, derulate în intervalul 15-19 octombrie a.c. Tematica workshop-ului a fost iarna astfel că elevii au realizat diferite colaje care să transpună ideea, au confecționat obiecte specifice și chiar au accesorizat piese vestimentare utilizând materiale care, de regulă, se aruncă și încarcă mediul înconjurător, poluându-l. Totodată, au pregătit și câteva preparate culinare sănătoase. “Proiectul de parteneriat educațional ,,Cetățeni europeni – să trăim altfel, să trăim durabil” se înscrie într-un demers de dezvoltare durabilă în care elevii sunt, deopotrivă, actori și responsabilizați în domeniul environmental. În Europa, protecția mediului și dezvoltarea durabilă a acestuia sunt în centrul preocupărilor comunitare și geopolitice. Țările participante au trăit experiențe legate de consecințele schimbării climatice fapt pentru care și-au propus sensibilizarea elevilor, a părinților acestora, a profesorilor și a autorităților locale cu privire la problemele de mediu, prin confruntarea directă cu probleme ecologice re­ale”, a arătat prof. dr. Ileana Vasilescu, coordonator al proiectului. Noțiuni care să reflecte problematica mediului înconjurător au fost prezentate, așa cum precizam, în cadrul primei mobilități a proiectului ce a avut loc luna trecută în Portugalia, la Agrupamento da Escolas de Santo Andre Barreiro. La aceasta au luat parte șapte elevi ai colegiului din clasele XI C, XI D și XI F și trei cadre didactice – prof. dr. Ileana Vasilescu (geografie), prof. Cristina Rettegi (arte plastice, reciclare creativ-artistică) și prof. Maria Ciumău (limba franceză). “În cadrul acestei mobilități, atât elevii, cât și noi, profesorii, am învățat foarte multe lucruri legate de tematica proiectului, precum și despre cultura locală. Majoritatea activităților au fost axate pe protec­ția mediului, am vizitat, spre exemplu, o stație de epurare și am luat parte la un atelier artistic. Pot să spun că am creat o cone­xiune specială cu gazdele din Portugalia, localnicii fiind oameni cu totul speciali”, a punctat prof. Cristina Rettegi.

• se va studia impactul poluării asupra mediului din Baia Mare și împrejurimi

Mobilitatea a fost, așadar, axată pe reciclarea creativ-artistică, iar una dintre activitățile care i-au impresionat pe elevii băimăreni a fost un workshop creativ. “Ne-a plăcut foarte mult atelierul creativ în cadrul căruia am realizat un colaj cu materiale reciclabile. Am fost împărțiți pe grupe, astfel că am lucrat alături de elevi din celelalte țări partenere. Totodată, am făcut vizite, la Primăria din Barreiro, la Muzeul de Istorie din Lisabona și pe plajă, la Oceanul Atlantic. A fost o experiență foarte frumoasă care mi-a plăcut enorm. Mă bucur că am intrat în acest proiect și că am avut această oportunitate de a descoperi Portugalia”, a mărturisit Teodora Crăciun, elevă în clasa a XI-a C la Colegiul Național “Mihai Eminescu”. Printre obiectivele acestui proiect se află: dezvoltarea autonomiei elevilor, prin activități care să le dezvolte încrederea în sine; dezvoltarea, în rândul elevilor și profesorilor, a inițiativei și dorinței de a fi buni cetățeni la nivel local, național precum și cetățeni europeni activi (dinamici, voluntari, altruiști etc.); formarea și dezvoltarea competențelor lingvistice; inițierea unor mijloace și căi prin care elevii și profesorii să implementeze activități legate de protec­ția mediului, în spiritul unei vieți durabile. “Rezultatele se vor regăsi atât în rândul elevilor și al părinților acestora, cât și în rândul profesorilor, în competențe de tipul “,a ști să faci”, “a ști să trăiești” durabil, fiind concretizate în redactarea colectivă a unui ghid de bune practici disponibil gratuit pe site-urile celor cinci școli partenere. Vom avea în vedere, pe termen scurt, traducerea ghidului de bune practici în limba engleză pentru a fi accesat gratuit de cât mai multe țări, în special țări în curs de dezvoltare. Pe termen mediu avem în vedere analiza și prelucrarea datelor meteo, cu scopul de a identifica și defini cea mai bună energie alternativă pentru fiecare instituție parteneră, în funcție de condițiile meteo identificate la nivel local. Pe termen lung, ne dorim să fim în măsură de a transfera competențele dobândite și tehnologiile obținute, în alte țări, în special în țări izolate, în curs de dezvoltare”, a subliniat prof. dr. Ileana Vasilescu. În cadrul acestui proiect, în România, se va studia impactul poluării asupra mediului din Baia Mare și împrejurimi, respectiv a gestionării teritoriului după exploatarea și prelucrarea minieră. Primii pași în acest sens se vor face în luna aprilie a anului viitor, când Colegiul Național “Mihai Eminescu” va găzdui următoarea mobilitate a proiectului, la care sunt așteptați 15 cadre didactice și 28 de elevi din țările partenere. Potrivit calendarului proiectului, Bulgaria și Italia vor organiza următoarele mobilități, pe parcursul anului școlar viitor.