Peste 16.800 pachete ţigări confiscate în urma unei percheziţii în Sighetu Marmaţiei

În baza unui mandat emis de către Judecătoria Sighetu Marmaţiei, poliţiştii de frontieră maramureşeni au efectuat o percheziţie la un imobil de pe raza localităţii Sighetu Marmaţiei.

În urma percheziţiei efectuate, în interiorul imo­bilului care aparţine cetăţeanului român Ionel C., în vârstă de 33 de ani, poliţiştii de frontieră au descoperit 15 colete, învelite în folie de culoare neagră, ce conţineau ţigări de provenienţă ucraineană.

Procedând la inventarierierea baxurilor, s-a constatat că acestea conţin cantitatea de 10.580 pachete cu ţigări, în valoare de 123.700 lei, marfă ce a fost ridicată în vederea confiscării.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmaţiei.

Ţigări ascunse într-un autoturism în Petrova

Sâmbătă, în jurul orei 17, poliţiştii de frontieră din Valea Vişeului au oprit în trafic pentru control, pe raza localităţii Petrova, un autoturism marca Volkswagen Passat, înmatriculat în România. La volanul maşinii se afla M.D., în vârstă de 30 de ani, domiciliată în judeţul nostru.

Pe timpul controlului, poliţiştii de frontieră au observat în spoilerul spate al maşinii, mai multe pachete cu ţigări, fapt pentru care s-a procedat la conducerea persoanei şi a autoturismului la sediul instituţiei, unde, în urma controlului, au fost descoperite, în mai multe spaţii special amenajate în spoilerul spate, bara faţă, spătarele scaunelor din faţă şi compartimentul aerotermă, 1.928 pachete cu ţigări, de provenienţă ucraineană, în valoare de 22.500 lei.

Întreaga cantitate de ţigări a fost ridicată în vederea confiscării, iar în cauză se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă. De asemenea, autovehiculul folosit la transportul ţigărilor a fost indisponibilizat până la finalizarea cercetărilor.

Colete cu ţigări la “frontiera verde”

Poliţiştii de frontieră din Valea Vişeului au descoperit, în apropierea frontierei de stat, mai multe colete cu ţigări.

Au fost informate şi autorităţile de frontieră ale statului vecin despre eveniment, iar coletele au fost transportate la sediul sectorului în vederea continuării cercetărilor. În urma inventarierii, au rezultat 4.000 pachete cu ţigări, de provenienţă ucraineană, a cărei valoare se ridică la suma de 46.800 lei.

Ţigările au fost confiscate, în continuare efectuându-se verificări în vederea identificării persoanelor implicate.

Peste 20.000 pachete cu ţigări descoperite la frontiera de nord

Poliţiştii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmaţiei au descoperit şi confiscat 20.300 pachete cu ţigări, de provenienţă ucraineană, care urmau să ajungă pe piaţa neagră de desfacere din zonă.

În Repedea

Un echipaj al Poliţiei de Frontieră din Poienile de sub Munte a oprit pentru control, într-o zonă muntoasă de pe raza localităţii Repedea, un autoturism de teren marca Isuzu, condus de un cetăţean român, în vârstă de 43 de ani, domiciliat în judeţul Maramureş.

În urma controlului efectuat asupra maşinii, s-au descoperit mai multe colete cu ţigări, fapt pentru care persoana în cauză şi maşina au fost duse la se­diu în vederea continuării cercetărilor.

În urma inventarierii coletelor, a rezultat cantitatea de 3.440 pachete cu ţigări, de provenienţă ucraineană, în valoare de 40.300 lei, care au fost confiscate.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, iar autoturismul folosit la activitatea infracţională a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.

În Carei

• Poliţiştii de frontieră din Satu Mare au oprit pentru control, în localitatea Carei, un autoturism marca Audi, înmatriculat în România, care era condus de un cetăţean român, S. G., în vârstă de 27 de ani, din judeţul Timiş.

Deoarece poliţiştii de frontieră au avut suspiciuni cu privire la faptul că tânărul transportă ţigări de contrabandă, autoturismul a fost dus la sediul STPF Satu Mare pentru un control amănunţit. Astfel, a fost descoperită, ascunsă în bagajele personale, cantitatea de 2.460 de pachete cu ţigări, de provenienţă ucraineană.

• Pe raza aceleiaşi localităţi a fost identificat un alt autoturism, marca BMW, condus de un cetăţean român, în vârstă de 49 de ani, din judeţul Timiş, care transporta 2.500 pachete cu ţigări, de provenienţă ucraineană.

Întreaga cantitate de ţigări, în valoare totală de 58.000 lei, a fost ridicată în vederea confiscării, conducătorii auto sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, iar autoturismele în care erau ascunse ţigările au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Pe Valea Vişeului

Poliţiştii de frontieră din sectoarele Brodina şi Valea Vişeului au descoperit, în apropierea frontierei de stat, un autoturism de teren, abandonat, încărcat cu baxuri cu ţigări şi 4 colete ascunse în vegetaţie.

Ţigările au fost duse la sediul sectoarelor, unde, în urma inventarierii a rezultat cantitatea de 11.900 pachete cu ţigări, a căror valoare se ridică la suma de 138.400 lei. Ţigările au fost confiscate.

În cauză, se efectuează verificări în vederea identificării persoanelor implicate şi a documentării întregii activităţi infracţionale.

Autoturism căutat în Marea Britanie, descoperit în Săliştea de Sus

Vineri, 2 noiembrie, în jurul orei 10, poliţiştii de frontieră din Vişeu de Sus au oprit în trafic, pentru control, pe raza localităţii Săliştea de Sus, un autoturism marca BMW 520D. Autoturismul era condus de către Ioan I., în vârstă de 23 de ani, domiciliat în judeţul nostru.

Cu ocazia controlului, s-a constatat că maşina este semnalată ca “bun căutat pentru confiscare”, alerta fiind introdusă de către autorităţile din Ma­rea Britanie, în data de 10 octombrie 2018.

Autoturismul, în valoare de aproximativ 69.900 lei, a fost indisponibilizat până la finalizarea cercetărilor, iar în cauză a fost întocmită lucrare penală pentru săvârşirea infracţiunii de furt.