Tineri absolvenţi la Jandarmeria Maramureş

La începutul acestei săptămâni, 9 subofiţeri, absolvenţi ai şcolilor militare de subofiţeri din Drăgăşani şi Fălticeni, care au ales să-şi desfăşoare activitatea la Jandarmeria Maramureş, au fost primiţi în rândurile jandarmilor.

Noii colegi vor participa la un program de pregătire pentru cunoaşterea atribuţiilor şi sarcinilor specifice, după care vor intra în serviciu, sub tutela unui specialist, timp de şase luni, pentru executarea misiunilor de ordine publică, în cadrul structurilor operative ale unităţii din Baia Mare, Târgu Lăpuş, Vişeu de Sus şi Borşa.

Tinerii jandarmi au fost primiţi de către lt. col. Haiduc Mihai Dan, prim-adjunct al inspectorului şef, care le-a adresat un călduros bun venit, asigurându-i de tot sprijinul colectivului unităţii, pentru a se putea acomoda cât mai repede. Ziua de 5 noiembrie va rămâne de referinţă pentru cei 9 jandarmi, deoarece reprezintă prima lor zi în serviciu, la unitatea militară unde au ales să fie repartizaţi, ca urmare a absolvirii studiilor militare.

„Încă din liceu am considerat meseria de jandarm, ca fiind printre cele mai respectate de către cetăţeni, iar uniforma de jandarm cea mai impunătoare. Consider că jandarmii au o prestanţă care te face să respecţi această armă şi să îţi doreşti să faci parte din rândul cadrelor ei” – spune tânăra sg. maj. Vancea D.G., iar sg. maj. Selinc I.C. a precizat că „de mic mi-am dorit o carieră militară şi am căutat să înţeleg care armă mi se potriveşte cel mai bine. I-am văzut pe jandarmi mereu în stradă, la misiuni alături de cetăţeni astfel că am luat decizia de a fi jandarm”.