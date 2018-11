Minaur, dublă victorie cu CIL Sighet

Sîmbătă, s-a disputat etapa 6 a Campionatului Naţional clasic la juniori republicani Under 19 şi 17, etapă în care a fost programat derby-ul maramureşean dintre CIL Sighetu Marmaţiei şi CS Minaur Baia Mare. Oaspeţii au cîştigat ambele jocuri, la Under 19 cu 0-3 la masa verde, gazdele neasigurînd asistenţa medicală, iar la Under 17 cu scorul de 0-8. O altă grupare din Maramureş, Electrica, a pierdut ambele dispute din deplasare cu LPS Satu Mare, 6-1 şi 14-1, pe cînd CSŞ 2 a stat în etapa 6.

• Under 19, seria 9, etapa 6: LPS Satu Mare – Electrica Baia Mare 6-1; CIL Sighetu Marmaţiei – CS Minaur Baia Mare 0-3 (lipsă asistenţă medicală); CSŞ 2 Baia Mare a stat.

• Under 17, seria 9, etapa 6: LPS Satu Mare – Electrica Baia Mare 14-1; CIL Sighetu Marmaţiei – CS Minaur Baia Mare 0-8; CSŞ 2 Baia Mare a stat.

În etapa viitoare, la Under 19, de la ora 12.00, CIL Sighetu Marmaţiei joacă la LPS CSŞ Bihorul Oradea, Electrica Baia Mare primeşte replica celor de la Luceafărul Oradea, iar CSŞ 2 Baia Mare evoluează acasă cu LPS Satu Mare. Primele două formaţii vor evolua sîmbătă, iar CSŞ 2 duminică. CS Minaur Baia Mare stă.

În campionatul naţional Under 17, sîmbătă şi duminică, de la ora 14.00, CIL Sighet se deplasează la Universitatea Cluj, Electrica joacă acasă cu Luceafărul Oradea, iar CSŞ 2 întîlneşte, tot acasă, pe LPS Satu Mare. CS Minaur Baia Mare stă şi la această categorie.