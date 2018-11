Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil – ocrotitorii Jandarmeriei Române

Încă din primele veacuri creştine, s-a stabilit ziua de 8 noiembrie ca sărbătoare închinată Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, conducătorii oştilor cereşti, care simbolizează lupta pentru dreptate şi un model spiritual pentru toţi jandarmii. Pornind de la aceste simboluri, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil sunt patronii spirituali ai Armei.

Ziua patronilor spirituali ai Jandarmeriei, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, zi cu semnificaţie deosebită, va fi sărbătorită azi, 8 noiembrie, în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Maramureş printr-o serie de activităţi evocatoare şi ceremonii religioase, ce se vor desfăşura în capela cu hramul Sfinţii Arhangheli din incinta instituţiei. Cu acest prilej, prim-adjunctul inspectorului şef, lt. col. Haiduc Mihai Dan, în numele comenzii unităţii şi al întregului efectiv, a transmis un mesaj referitor la marcarea acestui moment.

„Aflându-ne în anul aniversării Centenarului Marii Uniri şi a 50 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Maramureşene, iar în fiecare an, pe data de 3 aprilie, sărbătorim înfiinţarea Jandarmeriei Române, în data de 8 noiembrie marcăm o zi la fel de importantă: Ziua patronilor spirituali ai Armei. Nu întâmplător, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil au fost aleşi ocrotitorii Jandarmeriei. Cei doi conducători ai oştilor cereşti sunt simboluri ale luptei împotriva răului: Mihail reprezintă „legea” – pe care o apără cu sabia focului, iar Gavriil este „ordinea” – firescul, bunătatea, pacea. La fel, şi activitatea noastră se desfăşoară sub deviza „Lex et Ordo”, care înnobilează însemnul heraldic, iar jandarmii se află în slujba cetăţenilor şi execută misiuni pentru siguranţa acestora. Acum, la ceas de sărbătoare, transmitem urări de sănătate şi un călduros „La mulţi ani!” colegilor noştri care îşi serbează ziua onomastică, precum şi tuturor maramureşenilor care poartă numele Sfinţilor Arhangheli!”