Deputatul Todoran: Gata cu pensiile speciale ale aleşilor locali!

Declararea ca neconstituţională a Legii privind Codul administrativ a venit ca o lovitură pentru actuala Coaliţie de guvernare. Sesizarea PMP şi USR, căreia i s-a alăturat şi aceea depusă de preşedintele României, a fost analizată de magistraţii Curţii Constituţionale, aceştia admiţând excepţia de neconstituţionalitate invocată. Astfel, mai mulţi dintre aleşii locali vizaţi de legea respectivă nu vor beneficia de pensii speciale.

Deputatul Adrian Todoran este unul dintre iniţiatorii sesizării depuse, acesta afirmând că privilegiile acordate aleşilor locali sunt nejustificate şi aberante, încălcând principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii. ”Eliminarea pensiilor speciale a fost şi este unul dintre principalele obiective urmărite de mine în acest mandat de deputat. Aşa cum anunţam încă din toamna anului 2016, în Parlamentul României voi lupta pentru eliminarea privilegiilor aberante pe care anumiţi aleşi le au. Iată că, după mai puţin de doi ani de mandat, eforturile mele şi ale colegilor din opoziţie (PMP şi USR) sunt răsplătite cu o recunoaştere extrem de importantă. Curtea Constituţională a declarat neconstituţional Codul administrativ inventat de Coaliţia PSD – ALDE, votat în iulie 2018, blocând în acest fel un abuz evident, menit a favoriza o clasă socială ce nu are nimic special şi care nu merită privilegii de tip oligarhic.

Aleşii locali, cum ar fi primarii, viceprimarii sau preşedinţii ori vicepreşedinţii consiliilor judeţene nu pot fi deasupra legii, toţi cetăţenii fiind egali în faţa ei. În concluzie, se supun acesteia. Curtea Constituţională dovedeşte, prin hotărârea luată, că are coloană vertebrală, arătând că nu este o instituţie ce răspunde întotdeauna comenzilor politice”, declară deputatul Adrian Todoran, vicepreşedinte PMP.

Acesta mai spune că nu doar privilegiile aleşilor locali trebuie contestate, ci şi cele ale parlamentarilor. ”Să nu ne imaginăm că parlamentarii pot fi trataţi diferit de aleşii locali. Deputaţii şi senatorii nu pot avea pensii speciale, iar atâta timp cât voi fi reprezentantul maramureşenilor în Parlament, voi lupta împotriva oricăror încercări de a li se acorda acestora favoruri aparte”, conchide Todoran.

O dată cu declararea ca neconstituţională a Legii privind Codul administrativ, vor fi afectate şi alte prevederi ale acesteia. Astfel, sunt împiedicate numirile politice în funcţii importante, ocupate în prezent de funcţionari publici (prefecţi, şefi de deconcentrate etc.) sau declararea limbii maghiare ca a doua limbă oficială în România.

Cătălin MAN

(P)