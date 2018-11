Bal de poveste la Colegiul „Vasile Lucaciu”

Vineri, 2 noiembrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Baia Mare, a avut loc balul bobocilor de la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”. Tematica evenimentului a fost „Epiphany”, iar pentru titlurile de Miss şi Mister Boboc 2018 s-au întrecut zece elevi de clasa a IX-a.

Pentru ediţia din acest an a balului bobocilor de la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, organizatorii au gândit o poveste bine închegată şi corelată cu tematica Centenarului. „Am dorit să punem în scenă mai mult decât un simplu bal, am vrut să creăm un spectacol care să se apropie de un eveniment cultural. Astfel, am gândit o poveste pentru cinci cupluri care provin din diverse perioade ale ultimei sute de ani şi care trăiesc poveşti de iubire. Totodată, spectacolul a creionat şi o sugestie de reîncarnare, iubiţii reîntâlnindu-se în sfere mai înalte”, a evidenţiat prof. Hajnal Szabo, organizator. Spectacolul a fost deschis de actorul Claudiu Pintican care a citat din discursul lui Vasile Lucaciu, după care a urmat un moment de dans al elevilor organizatori. Reprezentaţia care i-a avut ca actori principali pe cei zece boboci a cuprins, în continuare, scenete, dansuri şi un moment aparte de interpretare, în cadrul căruia elevii de clasa a IX-a şi-au făcut declaraţii de dragoste. Pe durata jurizării, spectatorii au fost încântaţi de concertul trupei colegiului „Grandma’s fault”. În urma deliberării, au fost anunţaţi câştigătorii: Miss şi Mister Boboc 2018 – Alessandra Ghiras şi Silvestru Balea, Miss şi Mister Expresivitate – Alexandra Dîrle şi Tudor Tămăşan, Miss şi Mister Spontaneitate – Amira Tecar şi Iulian Buciuman, Miss şi Mister Eleganţă – Iulia Ghinea şi Dan Buciuman, Miss şi Mister Popularitate – Iulia Ghinea şi Iulian Buciuman, Miss şi Mister Originalitate – Patricia Danci şi Horia Floruţ, Miss şi Mister Dance Floor – Raluca Robu şi Adrian Maxim. De buna organizare a evenimentului din acest an s-au ocupat peste 30 de elevi din toate clasele a XI-a ale colegiului, cu preponderenţă din clasa a XI-a B, coordonaţi de profesoarele Lavinia Buda şi Hajnal Szabo.